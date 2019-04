NCC rakentaa Fazerille tehdasrakennuksen Lahteen

NCC on valittu rakentamaan Fazerille kauran kuoresta ksylitolia valmistava tuotantolaitos Lahteen.

Kyseessä on projektinjohtourakka, jonka arvo on yli 10 miljoonaa euroa. Rakennushanke sisältää ksylitolitehtaan, siihen kuuluvat oheislaitteiden rakenteet, aluetyöt ja Lahden tehdasalueen parkkipaikan laajennuksen. Projektinjohtourakka sisältää myös uuden tehtaan lvis-työt. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 4000 neliömetriä.

Työt käynnistyivät helmikuussa 2019 puiden kaatamisella ja pintamaan poistolla. Työmaakonttori ja sosiaalitilat sekä työmaa-aitaus ja väliaikaiset parkkipaikat ovat valmiita. Varsinaiset rakennustyöt alkoivat tällä viikolla. Tuotantolaitteiden asennukset alkavat loppuvuodesta 2019, ja tuotantolaitos otetaan käyttöön loppuvuodesta 2020.

Ksylitolitehdas rakennetaan Fazerin kauramyllyn viereen. Tehtaan raaka-aine tulee siis yrityksen omasta tuotannosta.

Ksylitolin valmistaminen kauran kuorista on innovaatio, jossa käytetään uutta teknologiaa. Fazerilla kauramyllyn sivutuotteena syntyy runsaasti kauran kuorta, joka tällä hetkellä käytetään pääasiassa energiatuotantoon. Kauran kuoret sisältävät ksyloosia, josta voidaan valmistaa ksylitolia. Tehtaassa tullaan valmistamaan useita ksylitolilaatuja, joita voidaan käyttää elintarvike-, kosmetiikka- ja lääketeollisuudessa.

”Tämän investoinnin myötä olemme ensimmäinen teollinen toimija, joka hyödyntää kauran kuoret niiden arvoa lisäämällä. Aloitamme luottavaisin mielin rakentamisen yhteistyössä NCC:n kanssa. Meillä on takana onnistunut rakennusprojekti Vantaalla, ja jaamme yhteiset arvot, joissa työntekijöiden turvallisuus on avainroolissa”, ksylitolitehdashankkeen vetäjä, johtaja Anna Nicol Fazerilta sanoo tiedotteessa.