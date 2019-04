Nrep myy neljä liikekiinteistöä rahastolle

Kiinteistöjen kauppahinta on noin 74 miljoonaa euroa.

Myytävät kohteet ovat Niipperin K-Supermarket ja Laajalahden Bredis Espoossa, Lielahden liikekeskittymä Tampereella sekä Nurmijärven Rajamäellä sijaitseva paikalliskeskus Rajamäen Lähde. Kaikki kiinteistöt on vuokrattu täyteen luotettaville ja pitkäaikaisille vuokralaisille. Rajamäen Lähde avautui viime lokakuussa, ja Laajalahden Brediksen avajaisia vietettiin maaliskuussa.

Nrep on kehittänyt myytäviä kiinteistöjä aktiivisesti. Niipperin K-Supermarketin kehittämisessä yhtiö oli mukana jo ennen rakennusvaihetta, ja Rajamäen Lähdettä sekä Laajalahden Bredistä yhtiö on kehittänyt alusta asti. Nrep suunnittelee myös Bredis-liikekeskittymän laajennusta, jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2020. Lielahden liiketiloissa yhtiö toteutti mittavan laajennuksen ja perusparannuksen vuonna 2016.

”Tämä kiinteistökauppa on luonteva jatkumo strategiallemme, jossa pyrimme irtautumaan kehittämistämme NSF 1- ja NSF 2 -rahastojen retail-kohteista”, Nrepin osakas Jani Nokkanen sanoo tiedotteessa.

”Vahvoissa osamarkkinoissa sijaitsevat hyvin toimivat kaupan kohteet, joiden konseptit vastaavat kunkin alueen palvelukysyntään, ovat haluttuja sekä vuokralais- että sijoittajamarkkinassa. Nyt hankituissa kohteissa kriteerit täyttyvät hienosti”, EQ Liikekiinteistöjen sijoitusjohtaja Samuel Granvik kertoo.