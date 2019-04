Pasi Kokko jättää Lehto Groupin

Lehto Groupin Asunnot-palvelualueen johtajana työskennellyt Pasi Kokko lopettaa yhtiössä. Yhtiön tiedotteen mukaan Kokko jättää Lehdon henkilökohtaisista syistä.

Hän on työskennellyt yhtiössä vuodesta 2013 lähtien ensin asuntotuotannossa toimineen tytäryhtiön toimitusjohtajana ja vuodesta 2017 alkaen Asunnot-palvelualueen johtajana.

Lehto on käynnistänyt palvelualueen uuden johtajan rekrytoimisen. Toimitusjohtaja Hannu Lehto toimii oman toimensa ohella palvelualueen johtajana siihen saakka, kunnes uusi johtaja aloittaa tehtävässä.

”Lehdon Asunnot-palvelualue on viime vuosina kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista asuntorakentajista ja on nykyisin suurin palvelualueemme. Pasi Kokon työ ajoittuu vuosiin, jolloin kasvua on rakennettu poikkeuksellisen voimakkaasti. Haluamme kiittää häntä työpanoksesta kasvun yhtenä ajurina”, Lehto toteaa tiedotteessa.

Kokon lopettamisen vuoksi Lehto Groupin johtoryhmän kokoonpano muuttuu. Uutena jäsenenä konsernin johtoryhmässä aloittaa henkilöstöjohtaja Kaarle Törrönen. Hän on toiminut henkilöstöjohtajana Lehdolla viime marraskuusta lähtien.