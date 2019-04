Skanska ja Caverion saivat 45 miljoonan elinkaarihankkeet Ylivieskasta

Ylivieskan kaupunki on valinnut Skanskan ja Caverionin yhteisesti toteuttamaan kahden koulun elinkaarihankkeen.

Uusien koulurakennusten toteuttaminen käynnistyy loppukeväällä 2019. Taanilan uuden yhtenäiskoulun ja Jokirannan koulun elinkaarihankkeen nykyarvo on kaikkiaan noin 45 miljoonaa euroa. Kyseessä on suurin investointi koko kaupungin historiassa. Jokirantaan rakennettava uusi yläkoulu korvaa vanhan koulurakennuksen, ja Taanilan koulu on täysin uusi. Koulut valmistuvat ja otetaan käyttöön syyslukukaudeksi 2021.

Taanilan alueelle Ouluntien varteen rakennettavaan uuteen yhtenäiskouluun tulee tilat noin 400 oppilaalle sekä liikuntapaikkoja sisälle ja ulos kaikkien kuntalaisten käyttöön. Niemenrannan alueella Mäntytien ja Visalantien risteyksessä sijaitseva sisäilmaongelmainen Jokirannan koulu korvataan pääosin uudisrakennuksella noin 500 oppilaan kouluksi. Taanilan yhtenäiskoulun koko on yli 7000 ja Jokirannan yläkoulun yli 6000 bruttoneliömetriä. Molempiin kouluihin tulee jakelukeittiöt, eli ruoka valmistetaan muualla ja kuljetetaan kouluille.

Skanska vastaa rakennusteknisistä töistä suunnitteluineen sekä toimii hankkeiden pääurakoitsijana. Caverion vastaa rakentamisvaiheessa talotekniikan kokonaistoteutuksesta mukaan lukien suunnittelusta. 20 vuoden ylläpitojakson aikana Caverion vastaa kiinteistön kunnossapidosta, hoidosta ja huollosta sekä palveluiden johtamisesta.

”Energiatehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota molemmissa hankkeissa. Tavoitteena on saavuttaa A-energialuokka ja kotimaisessa RTS-ympäristöluokituksessa neljän tähden taso”, kertoo hankekehityspäällikkö Markus Pöllä Skanska Talonrakennuksen Pohjoisesta alueyksiköstä.

Koulujen oppimisympäristöt ovat muunneltavia ja pedagogisesti joustavia ja niitä pystytään muuttamaan myös tulevien opetustarpeiden mukaan. Kaikki tilat voidaan muuntaa helposti erilaisiin tarpeisiin. Muun muassa monipuolinen tilojen iltakäyttö on otettu huomioon.