Tikkurilan keskustan mullistus etenee: Legendaarisen Pormestari-yökerhon tilalle saattaa nousta jopa kahdeksankerroksisia taloja

Vantaan suunnitelmat kaupungin toimistotilojen keskittämisestä Tikkurilaan etenevät.

Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta lähetti tiistaina nähtäville kaavamuutoksen, joka antaa mahdollisuuden purkaa vanha nelikerroksinen rakennus Kielotie 13:ssa uudisrakennuksen tieltä.

Suunnitelma noin 800 työntekijän toimistotiloista on ollut tiedossa jo pari vuotta, mutta uuden toimistotalon suunnittelu meni uusiksi vuosi sitten, kun kaupunkisuunnittelulautakunta halusi lisätä asumista samaan kortteliin.

Myötätuulessa on nyt kaikkein suurikokoisin suunnitelma, jossa talot kohoavat 7–8 kerrokseen. Nelikerroksisen toimistotalon katolle on soviteltu 3–4 kerroksisia asuintaloja.

Asuintalot on sijoitettu Kielotien ja Lummekujan suuntaisesti siten, että ne eivät nouse aivan Vantaan suojellun kaupungintalon viereen. Uudesta toimitilasta on mahdollisuus järjestää yhteys kaupungintaloon joko maan alla tai siltayhteyden kautta.

Toimistotiloja on luvassa yhteensä 11 000 neliötä, liiketilaa katutasoon noin 3 500 neliötä ja asumista 6 000 neliötä. Asuntoja voisi tulla niiden koosta riippuen 130–150 ihmiselle.

Uuteen toimistotaloon on määrä keskittää kaupungin työntekijöitä monesta osoitteesta eri puolilla kaupunkia. Osa nykyisistä työskentelytiloista on todettu huonokuntoisiksi.

Rakennukseen tulisi muiden muassa maankäytön, rakentamisen, ympäristöpalveluiden, sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen toimistotiloja.

Vanhan 1970-luvun toimistotalon purkamisen vuoksi Tikkurilan asukkaitten suosima ravintola Pormestari eli ”Porkku” sulki ovensa jo viime elokuussa. Ravintola ennätti toimia samassa paikassa yli 40 vuotta.

Kaupungin virastotalon vieressä sijaitseva Valtion virastotalo on sekin purkulistalla. Kielotie 15:n kortteliin on luvassa 12 asuintaloa, joissa on yhteensä 450 asuntoa.

Rakennusten korkeus vaihtelee 12-kerroksisesta 4-kerroksiseen. Kortteliin tulee myös uusi päiväkoti.