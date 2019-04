Vaativa operaatio onnistui: 90 metriä pitkä keskipalkki nostettiin proomujen päältä Vekaransalmella

Vekaransalmen sillan näyttävin ja vaikein työvaihe tehtiin viime viikolla, kun sillan 90 metriä pitkä ja 362 tonnia painava teräksinen keskijänne nostettiin paikalleen.

Normek on tehnyt nostosta lyhyen videon, joka pitäisi löytyä täältä https://www.youtube.com/watch?v=zmcB6vHY4og&feature=youtu.be

Kaikkine valmisteluineen operaatio kesti noin viikon.

Apuna oli kaksi proomua, jotka oli kuljetettu Sulkavalle Saimaan kanavaa pitkin ja Savonlinnasta. Proomulla voitiin samalla viedä tavaraa GRK:n kanavatyömaalle.

Hinaaja ohjasi keskipalkkia aukon yli

Iso nosto-operaatio alkoi sillä, että keskipalkkia alettiin työntää työsillalla proomulle.

Ensiksi tunkattiin palkiston alta väliaikaiset tuet pois siirron tieltä. Hinaajalla ohjattiin proomun päällä olevaa palkin päätä ja toista päätä kuljetettiin rengaslaveteilla kohti aukkoa.

Kun ne olivat asettuneet paikoilleen, nostettiin palkki mittausta varten ja se lyhennettiin sopivan mittaiseksi.

Itse nosto tehtiin tunkkaamalla. Apuna oli 12 dywidag-nostotankoa, jotka vietiin alas sillan päistä. Jokaisella tangolla oli yksi tunkki, ja tunkit vetivät keskijännettä ylös 19 senttiä kerrallaan.

Järeän palkin nosto proomujen päältä oli odotettuakin haastavampi urakka.

”Aikataulussa viivästyttiin pari päivää alkuperäisestä suunnitelmasta, sillä lohkon siirtoa ja tunkkausta ei voi tehdä kovalla tuulella”, GRK Infran työnjohtaja Kalle Willman kertoo.

”Seurasimme sääennusteita pitkin viikkoa ja päädyimme siihen, että perjantai-ilta sopii meille parhaiten lohkon siirtotyön aloittamiseen.”

Viivästyksellä ei Willmanin mukaan ole merkitystä työmaan kokonaisaikatauluun.

”Kokonaisuudessaan keskilohkon siirto ja tunkkaaminen olivat suuria työvaiheita ja molemmissa onnistuttiin hienosti”, hän sanoo.

Riskit tunnistettiin ja hallittiin

Kokeneet sillanrakentajat olivat hyvin tietoisia riskeistä, kuten kovasta virtauksesta siltapaikalla.

Jo tarjousvaiheessa GRK:n työpäällikkö Antti Rämä oli ajatellut, että laivaliikenteeltään vilkkaassa paikassa sillan keskiosan teräsrakenteen nostoa varten ei kannata rakentaa koko salmen yli menevää työsiltaa, vaan noston voi hoitaa tunkeilla proomun päältä.

Vakavuustarkastelujen jälkeen päädyttiin kuitenkin kahteen proomuun.

”Isoimpana riskinä nähtiin lohkon siirto laivaväylän aukkoon. Päädyimme käyttämään siinä apuna rengaslavetteja”, Willman sanoo.

Keskipalkin siirron suunnittelussa hyödynnettiin tietomallia, jolla havainnollistettiin ja vaiheistettiin siirto-operaatio.

Jokainen tiesi tehtävänsä

Siirtotyön suunnitteluun osallistui niin GRK Infran työnjohto, Nostopalvelu J. Helakosken työnjohto kuin Kotkan Merityön työnjohtokin. Willmanin mukaan kaikkia osapuolia kuultiin työvaiheen suunnittelussa.

”Työ suunniteltiin ennakkoon hyvin, ja kukin työvaihe käytiin työvaiheeseen osallistuvien työntekijöiden kanssa läpi ennen työn aloittamista. Tällä varmistuttiin siitä, että jokainen tietää, mitä ollaan tekemässä.”

Keskilohkon tunkkaamisesta laadittiin ennakkoon kirjalliset suunnitelmat, jossa tehtiin myös oma riskienarviointi työvaiheeseen.

Keskilohkon tunkkaaminen kuului GRK:n aliurakoitsijalle Normekille. Itse tunkkaamisen Normek aliurakoi Tensiconille.

Noston onnistuminen kiinnosti kovasti myös Väylävirastoa. Jutun kuvat ovat kahta lukuun ottamatta Väylän projektipäällikkö Jetro Matilaisen ottamia.

Seuraavaksi kantta valamaan

Työmaalla on tällä hetkellä käynnissä teräsrakenteen hitsaus ja kannen muotti sekä raudoitustyöt.

Seuraava isompi työvaihe on kannen valu, joka on tarkoitus tehdä toukokuulla. Massaa kanteen menee noin 2100 kuutiota. Työ kestää kahdesta kolmeen päivään. Betoni tulee Ruduksen betoniasemilta kahdelta suunnalta.

Ensi kesän töihin kuuluu muun muassa maarakennustyöt, sillan kaiteiden asennus, kannen vesieristäminen ja teräsrakenteen maalaus.

Vielä viime syksynä Antti Rämän oma tavoite oli, että liikenne voitaisiin avata jo ensi kesänä ja koko työmaa valmistuisi lokakuussa. Tämä aikataulu on osoittautumassa hieman liian optimistiseksi, sillä keskikannen noston olisi tämän aikataulun mukaan pitänyt tapahtua jo helmikuussa.

Varsinkin tammikuun pakkaset ja lumisateet hidastivat töitä, kun sekä ihmiset että koneet olivat Willmanin mukaan kovilla pakkasessa ja viimassa.

Vekaransalmen silta on 2000-luvun pisin

Sulkavan Vekaransalmen sillalle tulee pituutta 639 metriä. Liittorakenteinen silta on valmistuttuaan Suomen viidenneksi pisin ja pisin 2000-luvulla tehty.

Alikulkukorkeutta sillä on 24,5 metriä, joten alueella liikkuvat laivat ja huviveneet mahtuvat kulkemaan sillan ali. Leveyttä on 9,5 metriä.

Urakoitsijana on GRK Infra. Pääsuunnittelija on Insinööritoimisto Suunnittelukide ja siltasuunnittelija Insinööritoimisto Ponvia. Tilaaja on Väylä.

Sillalle myönnettiin 19,4 miljoonan euron rahoitus valtion perusväylänpidon lisärahoituksesta vuonna 2016. Suunnitelmat valmistuivat syksyllä 2017 ja rakentamaan päästiin viime vuonna. Silta valmistuu tämän vuoden lopulla.

Rakennuslehden asiantuntijaraati valitsi siltatyömaan Vuoden 2018 Infratyömaaksi. Vaikka hanketta tehdään tiukalla hinnalla, niin riskit on hyvin tunnistettu, työnsuunnittelussa hyödynnetään erinomaisesti tietomallia ja työmaalla arvostetaan aliurakoitsijoiden osaamista.