Kuopio on Suomen mökkivaltaisin kunta, Mikkeli kilpailee tasaveroisesti

Kuopio otti kesämökkitilaston ykkössijan niukalla etumatkalla Mikkeliin. Vuonna 2018 Kuopiossa oli 10 800 kesämökkiä, Mikkelissä 10 500.

Kolmanneksi tässä vertailussa sijoittui Parainen, jossa mökkejä oli 8 800. Muita yli 8 000 mökin kuntia olivat Lohja, Savonlinna ja Hämeenlinna.

Vuonna 2018 henkilöomisteisia mökkejä oli 432 300. Yritysten, yhteisöjen, ulkomaalaisten ja kuolinpesien omistamia mökkejä oli 77 500.

Yhteensä kesämökkejä oli 509 800 eli puoli prosenttia enemmän kuin vuonna 2017.

Tilastokeskuksen mukaan yli puolet kesämökin omistajista asuu erillisissä pientaloissa eli omakoti- tai paritaloissa. Kerrostaloissa asuu 28 prosenttia mökinomistajista. Rivitalosta mökkimatkalle suuntaa yksitoista prosenttia mökin omistajista.

Kerrostaloissa asuvien mökkimatka on muita pidempi

Kesämökin omistajan mediaanimatka kotoaan mökille on hieman alle neljäkymmentä kilometriä. Puolella mökin omistajista on siis tätä pidempi ja puolella lyhempi matka. Erillisissä pientaloissa asuvilla mökinomistajilla mökkimatkan mediaani on 29.

Kerrostaloissa asuvilla vastaava luku on puolestaan noin 60 kilometriä eli huomattavasti pidempi.