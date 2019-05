Levin tulipalo syttyi lattialämmityksestä: sähkölaitteiden erikoiset oireet voivat kertoa vaarallisista ongelmista

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) kertoi perjantaina, että huhtikuussa Levillä kolmen lapsen kuolemaan johtanut tulipalo syttyi vuokramökin lattialämmityksestä.

”Palo syttyi lautalattian alla olleesta sähkötoimisesta lattialämmityksestä. Lämmityskaapelin asennuksessa oli tehty virheitä. Kaapeli oli taivutettu liian tiukalle mutkalle ja kiinnitetty kaapelin eristeitä vaurioittavalla tavalla. Näiden vaurioiden johdosta kaapeli vikaantui ja sytytti sen läheisyydessä olleen puun”, kertoi tutkinnanjohtaja Kai Valonen Otkesin tiedotteessa.

Lattialämmityksen kaltaisista lämmityskaapeleista johtuvat tulipalot ovat Suomessa melko harvinaisia, mutta silti niitä sattuu vuosittain useita.

Vuonna 2017 lämmityskaapelin viasta johtuva palo aiheutti pelastuslaitoksille kymmenen tehtävää. Niistä seitsemän levisi rakennuspaloksi saakka.

Tiedot selviävät Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) maaliskuussa julkaisemasta raportista, jossa Tukes tutki viallisista sähköasennuksista aiheutuneita pelastuslaitoksen hälytystehtäviä. Tiedot poimittiin pelastustoimen tietokannasta.

Selvityksessä tarkasteltiin vain sähköasennusta vaativista kiinteistä sähkölaitteista aiheutuneita paloja. Selvityksestä rajattiin pois palot, jotka johtuivat leivänpaahtimen tapaisista töpseliliitännäisistä sähkölaitteista.

Vuonna 2017 sähkölämmitysjärjestelmät aiheuttivat pelastuslaitoksille 49 tehtävää. Näistä noin puolet ehti levitä jonkinlaiseksi rakennuspaloksi.

Lämmitysjärjestelmiin liittyneissä paloissa lämmityskaapelin lisäksi termostaattivika oli yleinen palon syy. Se aiheutti pelastuslaitoksille 12 hälytystä, joita neljä levisi rakennuspaloksi.

”Nämä vaihtelevat vuosittain, mutta nämä ovat suunnilleen niitä määriä mitä vuosittain tulee. Emme tiedä tarkemmin, minkälaisissa ympäristöissä ne ovat olleet”, kertoo ylitarkastaja Sakari Hatakka Tukesista.

Otkesin tiedotteen mukaan Levin tulipalon aiheuttaneen kaapelin asennuksessa oli tapahtunut virhe.

Hatakan mukaan lattialämmitysjärjestelmät ovat turvallisia, jos ne on asennettu oikein. Sähköasennukset kuuluvat ammattitekijöiden tehtäviksi. Asennuksessa kuuluu noudattaa valmistajan ohjeita ja yleisiä asennusmääräyksiä.

”Tämmöinen tulipalo, joka lähtee lattialämmityksestä, on erittäin harvinainen. Jos ne [lämmitysjärjestelmät] on oikein asennettu ohjeiden mukaan ja oikein käytetty, ei niissä pitäisi olla vaaraa”, sanoo asiantuntija Jari Pouta Suomen Pelastusalan keskusjärjestöstä (Spek).

Jos lattialämmitys on asennettu oikein, se on turvallinen niin laattalattian kuin puulattiankin alla. Jos asennuksessa on tehty virhe, Poudan mukaan paloriski on periaatteessa suurempi puulattian alla, koska puu on palavaa materiaalia.

”Jos kaapeli on betonivalussa, ei tulipaloa yleensä kaapelin kohdalta syty. Mutta jos se on palavassa rakenteessa, vian sattuessa syttyminen on mahdollinen”, myös Hatakka sanoo.

Hän kuitenkin huomauttaa, että laitteet on valmistettu niin, että ne ovat turvallisia sekä puu- että laattalattiassa, jos ne on asennettu ja suojattu oikein.

”Jos lattialämmitykset on alun perin tehty oikein ja asennettu määräysten mukaisesti eikä niissä ilmene sulakkeen palamista ja muuta, niin ei ole isompaa huolta. Tämä on erittäin ikävä tapaus”, hän sanoo.

Poudan mukaan tavallisen ihmisen on vaikea tietää, onko lattialämmitys asennettu oikein. Hän kuitenkin huomauttaa, että lattialämmityksiä on käytössä suuressa määrässä suomalaiskoteja ja -mökkejä, ja niistä aiheutuvat palot ovat harvinaisia.

”En lähtisi huolestumaan tästä”, Pouta sanoo.

Tukesin Sakari Hatakka huomauttaa, että sähköasennuksetkin vaativat silmälläpitoa ja huoltoa kuten kiinteistön muutkin rakenteet ja järjestelmät. Asennusten käyttöikään vaikuttavat monet tekijät kuten itse laite ja se millaisissa olosuhteissa sitä käytetään. Kun sähköasennukset ikääntyvät, riski vikaantumisiin kasvaa.

Vuonna 2017 pelastuslaitoksille tuli kaikkiaan 774 tehtävää, jotka aiheutuivat kiinteän sähkölaitteiston viasta. Niistä 223:ssa palo ehti levitä rakennuspaloksi.

Palovaarallinen vika sähköasennuksessa johti rakennuspaloon yleisimmin silloin, kun kyse oli rakennukseen tai kiinteistöön kiinteänä osana kuuluvista ”perussähköasennuksista”. Tällaisia ovat johto- ja lämmitysjärjestelmät, pistorasiat ja kytkimet sekä sähkökeskukset.

Jos omistajalla tai asukkaalla herää epäilys sähköasennuksen viasta, siihen täytyy reagoida.

Merkkinä siitä, ettei asennus ole kunnossa, ovat esimerkiksi toistuvat sulakkeen palamiset tai uudempien laitteiden kohdalla vikavirtasuojainkytkimen reagointi.

”Jos niitä vaan aina kytketään uudestaan päälle, se tulipalo saattaa syttyä. Viat kuuluu selvittää ja korjata pois”, Hatakka sanoo.

”Ja sähkömiestä on hyvä käyttää siellä muutenkin aina välillä varsinkin, kun kiinteistö rupeaa olemaan vanha ja asennukset vanhenevat. Sähkömies osaa paikan päällä arvioida niitä ja kertoa, olisiko niitä hyvä alkaa pikkuhiljaa uusimaan, vaikka ne vielä toimivatkin. Sähkölaitteiden vikaantuessa paloriski kasvaa.”

Hatakka huomauttaa, että käyttäjävirheistä aiheutuneet pelastuslaitoksen tehtävät ovat vähentyneet, mutta vikaantumisista aiheutuneiden tehtävien määrä on pysynyt samalla.

Hatakan mukaan ihmiset osaavat pelätä vanhojen putkien aiheuttamia vesivahinkoja, mutta sähköasennuksiin kiinnitetään vähemmän huomiota. Suomessa on käytössä kovinkin vanhoja sähköasennuksia.

Sähkötyön laatu on Hatakan mukaan Suomessa melko hyvällä tasolla.

”Sähkötöitä on säädelty varsin tiukasti. Meillä on ihan hyvä kulttuuri sähköasennuksissa, mutta ihan kuten muillakin toiminnan aloilla, toiminnanharjoittajat ja toiminnan vastuullisuus vaihtelee.”

Hatakan mukaan sähkölaitteistojen tarkastajilta tulee viestiä, että puutteita ilmenee ajoittain, mutta ei runsaassa määrin vakavaa vaaraa aiheuttavia puutteita. Myös sähköala on aktiivinen toimintansa kehittämisessä ja kouluttamisessa.