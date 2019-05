Saksalaisyhtiö haluaa rakentaa Helsingin Hietsun viereen kylpylähotellin

Aikoinaan kylpyläsuunnitelmasta käytiin kova kiista. Hotellin salliva kaava on ollut lainvoimainen vuodesta 2009.

Taivallahden unohdetuksi luultu kylpylähanke on herännyt eloon. Kaupunkiympäristö­lautakunnalle esitetään, että Helsinki varaa tontin Töölön Taivallahden rannalta kylpylähotellin suunnittelua varten Arcon Vermögensverwaltung GmbH + Co. KG:lle.

Lautakunta esittää tontinvarausta kylpylähotellihankkeen suunnittelua ja arkkitehtuurikutsukilpailua varten 31. joulukuuta 2020 saakka. Hotellitontin varauksensaajana on ehdotuksen mukaan hankkeen rahoittaja. Toimintaa pyörittäisi esityksen mukaan Saksassa toimiva Soulmade.

Tontin asemakaava on ollut voimassa vuodesta 2009 lähtien, joten tältä osin asemakaavan muutosta ei tarvitsisi enää käsitellä kaupungin päätöksenteossa.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi asemakaavan muutoksesta tehdyn valituksen kesäkuussa 2009. Valituksen kaaduttua Taivallahteen voidaan rakentaa 2–3-kerroksinen kylpylähotelli, jossa on 12 300 kerrosneliömetriä.

Kiista kylpylähotellista kiersi ensin kaupungin päätöksenteossa ja sitten eri oikeusasteissa vuosien ajan. Kylpylähotellin asemakaava hyväksyttiin Helsingin kaupunkisuunnittelu­lautakunnassa 2004 ja kaupunginvaltuustossa 2007.

Yksityishenkilö ja Helsingin kaupunkisuunnitteluseura valittivat päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituksissa katsottiin muun muassa, että asemakaavan muutos on yleiskaavan ja ympäristönsuojelulain vastainen. Lisäksi päätöstä pidettiin puutteellisesti valmisteltuna.

Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 2008. Hallinto-oikeuden mukaan Helsingin kaupunginvaltuuston tekemä päätös asemakaavan muutoksesta oli laillinen. Samaan lopputulokseen tuli siis korkein hallinto-oikeus 2009.

Taivallahden alue rajoittuu etelässä Hietarannan uimarantaan.

Jos lautakunta hyväksyy tontinvarauksen, se etenee päätettäväksi kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle.

Neuvotteluita on käyty

Helsingin kaupunki järjesti vuonna 2012 ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn tontin rakentajan löytämiseksi. Lisäksi järjestettiin hotellioperaattorihaku konsultin avustuksella. Haut eivät kuitenkaan tuottaneet tulosta.

Tontti on ollut jatkuvassa haussa. Virkamiesten mukaan muutamia neuvotteluita on käyty, kuitenkin tuloksetta. Tontin toteuttamista luonnehditaan taloudellisesti erittäin haastavaksi.

Virkamiesten esityksen mukaan Arcon olisi hotellin investori. Myöhemmin perustettaisiin erilliset suomalaiset yhtiöt omistamaan ja operoimaan hotellia Soulmade-brändin mukaisesti, esityksessä sanotaan.

Soulmade on kehittänyt ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavaa rakentamisprosessia, joka hyödyntää luonnonmateriaaleja, kuten puuta. Ensimmäinen hotelli on avattu Münchenissä vuonna 2016 ja se on voittanut useita design-palkintoja.

Hotellissa on kiinnitetty erityistä huomiota paikallisiin, luonnonmukaisiin ja vegaanisiin tuotteisiin ja energiatehokkuuteen, esittelytekstissä sanotaan. Myös paikalliset asukkaat on huomioitu muun muassa olohuonemaisen aulatilan avulla, jossa järjestetään tapahtumia.