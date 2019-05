Taas suuri katuremontti Helsingissä: puita kaadetaan, pysäkkejä poistetaan ja epäonnistunut pyörätie siirretään

Katuremontissa uusitaan kadun rakenteita, kunnallistekniikkaa ja selkiytetään pyöräilyjärjestelyjä rakentamalla pyöräkaistat. Urakka-alue ulottuu Sturenkadulta aina Hämeentielle saakka.

Edellisen kerran Aleksis Kiven katua revittiin auki kymmenen vuotta sitten, kun Pasilan suunnasta rakennettiin raitiotietä linjalle 9. Silloin poliitikot yrittivät viimeiseen asti säästää vanhaa lehmuskujannetta kadun itäpäässä.

”Pyörätie soviteltiin lehmuskujanteen keskelle ja ratikkakiskot kadulle. Meille oli katkera yllätys, kun puut kuitenkin kaadettiin kunnallistekniikan remontin vuoksi”, muistelee nykyisen kaupunkiympäristölautakunnan varajäsen Mikko Särelä (vihr).

Nyt suunnitellussa katuremontissa ei kosketa kymmenen vuotta sitten istutettuihin lehmuksiin Sturenkadun ja Fleminginkadun välisellä osuudella. Fleminginkadusta itään vanhoista lehmuksista kaadetaan huonokuntoisimmat.

Niiden tilalle sekä nykyisiin aukkopaikkoihin istutetaan uusia puita. Vihersuunnitelman perusteella kaadettavia puita on varsin paljon.

Aleksis Kiven kadun alla kulkee yksi Kallion pääviemärilinjoista. Se uusittiin raitiolinjan rakentamisen yhteydessä.

Varsin pian edellisen urakan valmistumisen jälkeen ilmeni, ettei lehmuskujanteen keskellä kulkeva pyörätie ollut pyöräilijöille suotuisa, koska sieltä ei luontevasti päässyt jatkamaan matkaa eri suuntiin.

Mikko Särelä uskoo, että jos tämä urakka olisi tehty neljä vuotta myöhemmin, suunnitelma olisi ollut toisen näköinen. Nykyään pyöräteitä ja -kaistoja suunnitellaan verkostoksi, jota pitkin ihmiset kulkevat sujuvasti ja turvallisesti töihin, kotiin ja asioille.

Aleksis Kiven kadun järjestelyt kytkeytyvät sekä Sturenkadun että Helsinginkadun länsipään peruskorjausurakoihin. Molemmissa katu-urakoissa on huomioitu raitioliikenteen sujuvuus ja pyöräteiden jatkuvuus.

Peruskorjausurakka Helsinginkadun länsipäässä on alustavasti ajoitettu ensi vuoteen.

Aleksis Kiven kadun urakassa ratikoiden ja bussien yhteispysäkki Fleminginkadun risteyksen tuntumassa poistuu käytöstä. Uusi katoksella varustettu pysäkki rakennetaan Fleminginkadulle samaan kortteliin, jossa on jo vastakkaisen kulkusuunnan bussien ja raitiovaunujen pysäkki.

Samalla Fleminginkadun eteläinen raitio- ja bussiliikenteen pysäkki Helsinginkadun tuntumasta poistuu.

Aleksis Kiven kadulta poistuu yhteensä 17 pysäköintipaikkaa ja Fleminginkadulta 14. Uusia pyöräpysäköintipaikkoja on luvassa liki 50.

Rakennustyöt Aleksis Kiven kadun itäpäässä on määrä aloittaa vuonna 2021 tai 2022 Hämeentien peruskorjauksen valmistuttua. Urakkaosuuden katusuunnitelmat ovat parhaillaan nähtävillä.

Itäisessä kantakaupungissa on suunnitteilla useiden vanhojen katuosuuksien peruskorjauksia. Niistä Mäkelänkadun urakka on niin mittava, että sitä on soviteltu alkavaksi vasta sitten, kun Hämeentien peruskorjaus on varmuudella valmis.

Katuremontit jatkuvat itäisessä kantakaupungissa