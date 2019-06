Espoossa pilotoidaan energiaa kausivarastoivaa syvälämpökaivoa – tuottaa jopa 40 kertaa maalämmön verran lämpöenergiaa

Kyseessä on pilottihanke uudesta lähes päästöttömästä suuriin kiinteistöihin soveltuvasta energiaratkaisusta, joka tuottaa yhtiöiden mukaan jopa 40 kertaa perinteisen maalämmön verran lämpöenergiaa.

QHeatin kehittämä syvälämpökaivo on noin kahden kilometrin syvyyteen porattava keskisyvä lämpökaivo, jolla voidaan lämmittää ja jäähdyttää lähes päästöttömästi suuria kiinteistökokonaisuuksia tai alueverkkoja. Ratkaisu mahdollistaa päästöttömän maalämmön myös kasvavilla kaupunkialueilla, sillä se soveltuu hyvin tiheään asutukseen sekä pohjavesialueille.

”Syvälämmöllä otetaan hyöty irti myös kesän lämpimistä kuukausista, sillä kesällä maaperään voidaan säilöä jäähdytyksessä syntynyttä hukkaenergiaa, jota voidaan käyttää talvella lämmitysenergiana. Syvälämpöteknologialla on merkittävää vientipotentiaalia ratkaisuna, joka voi ehkäistä ilmastonmuutosta vähentämällä lämmityksen ja jäähdytyksen päästöjä globaalisti”, QHeatin toimitusjohtaja Miska Eriksson kertoo tiedotteessa.

Pilottihanke toteutetaan Nrep Logicentersin logistiikkakiinteistössä Espoossa, ja sen arvioidaan vähentävän kiinteistön hiilidioksidipäästöjä jopa 90 prosenttia. Hankkeen on tarkoitus valmistua marraskuun loppuun mennessä.

”Pilotoimalla uusia ratkaisuja, kuten QHeatin syvälämpöä, ja skaalaamalla niitä laajemmiksi toimintamalleiksi tuomme kiinteistöalalle aktiivisesti uusia keinoja pienentää kiinteistöjen ilmastovaikutuksia. Selvitämme myös jatkuvasti mahdollisuuksia energiankäytön tehostamiseen ja uusiutuvan energian lisäämiseen kohteissamme. Olemme sitoutuneita vähentämään kiinteistöjen ilmastopäästöjä ja edistämään energiatehokkuutta, sillä kiinteistöt ja rakentaminen tuottavat noin kolmanneksen Suomen hiilijalanjäljestä”, Nrep:n osakas Jani Nokkanen.

Suomen tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä vähentää päästöjä vähintään 39 prosenttia vuoden 2005 tasosta. Syvälämmöllä kiinteistöjen lämmityksen päästöjä voidaan yhtiöiden mukaan vähentää jopa 95 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Jos syvälämmön kaltaiset ratkaisut saadaan skaalattua edes 5 prosenttiin Suomen kiinteistökannasta, tarkoittaa se QHeatin laskelmien mukaan puoli miljoonaa tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä vuodessa, eli neljä prosenttia Suomen päästötavoitteista.

QHeat on perustettu keväällä 2018. Sen syvälämpöteknologia on patentoitu ja testattu yhteistyössä suomalaisten asiantuntijoiden ja yliopistojen kanssa. Hanke on saanut rahoitusta Business Finlandilta osana Smart Otaniemi -hanketta.