Espoon Matinkylässä sijaitseva kauppakeskus Iso Omena on valittu Pohjoismaiden parhaaksi kauppakeskukseksi.

Valinnan teki Pohjoismainen kauppakeskusyhdistys NCSC (Nordic Council of Shopping Centers). Palkinto jaettiin yhdistyksen vuosittaisessa tilaisuudessa, joka tänä vuonna järjestettiin Tukholmassa.

Vuosittainen tunnustus myönnettiin Cityconin omistamalle Isolle Omenalle osoituksena poikkeuksellista ja innoittavasta toiminnasta, joka voi olla roolimallina koko kauppakeskustoimialalle.

Kilpailun tuomariston mukaan Pohjoismaiden paras kauppakeskus -kilpailun voittajassa näkyy kaikki se, mikä tulevaisuuteen suuntautuvassa ja nykyaikaisessa kauppakeskuksessa pitää olla.

”Kaupan toimialan muutokset ja isot trendit on otettu huomioon ja tarjonta on mukautettu vastaamaan tähän muutokseen sekä kasvavien toimialojen tarpeisiin. Tulevaisuus ja kehittäminen ovat osa keskuksen strategiaa”, kilpailun tuomaristo perustelee.

Palkinto on jo kolmas tärkeä tunnustus Isolle Omenalle. Viime vuonna NCSC palkitsi Ison Omenan vuoden 2018 suomalaisena kauppakeskuksena.

Aiemmin tänä keväänä Kansainvälinen kauppakeskusyhdistys ICSC (International Council of Shopping Centres) valitsi Ison Omenan laajennushankkeen parhaaksi isoksi kauppakeskushankkeeksi Euroopassa.

Suomen suurimpien kauppakeskuksen joukkoon lukeutuvassa Isossa Omenassa on yli 200 erilaista liikettä ja palvelua. Ison Omenan mittava kehitys- ja laajennushanke valmistui 2017. Kauppakeskuksessa on nyt vuokrattavaa pinta-alaa yli 100 000 neliömetriä, josta liiketilan osuus on 85 000 neliömetriä.