Konkariarkkitehti arvioi ”Keski-Pasilan möykyn” ja muita Helsingin uusia asuntoalueita – ”Tulipa kova annos urbanismia”

Arkkitehti Olli Lehtovuori katselee asuintaloja Helsingin Vallilan uudella Konepaja-alueella, tyytyväisenä näkemäänsä.

”Tässä on Helsingin henkeä, alue on harmoninen ja elävä. Tätä ilkeäisi näyttää ulkomaalaisillekin”, hän sanoo.

Lehtovuori on juuri palannut Wienistä, missä hän oli tutustumassa suosikkikaupunkinsa arkkitehtuuriin. 86 vuoden ikä ei estä häntä lähtemästä yksin reissuun.

”Wienissä korostuu harmonia ja rauhallisuus, se on oikea kaupunki. Helsinki on ottanut sieltä kaupunkisuunnittelun mallia enemmän kuin mistään muualta.”

Pasilan Tripla on liian massiivinen

Lehtovuori on arkkitehti, johon voi hyvällä syyllä laittaa etuliitteen Grand Old Man. Pitkään uraan mahtuu hengästyttävä määrä suunnittelutöitä, näyttelyitä ja ammatillisia luottamustehtäviä. Ympäristöministeriöstä hän jäi rakennusneuvoksena eläkkeelle vuonna 1996.

Helsingin Konalassa on nimetty Lehtovuoren mukaan asuntoalue. Kuopioon tehtiin jo 1990-luvulla edullisten puutalojen kortteli hänen suunnitelmiensa perusteella.

Rakennuslehti vei Lehtovuoren tutustumaan Helsingin uusiin asuntoalueisiin. Ykköseksi hän nostaa Konepaja-alueen.

”Mittakaava on oikea, ihan muuta kuin Keski-Pasilan möykky”, hän sanoo viitaten Pasilan aseman yhteyteen rakennettavaan Triplaan.

”Sen alueen olisi voinut tehdä vähän elävämmäksi. Liikenteen solmukohdassa pitääkin tehdä tiivistä, mutta nämä rakennukset ovat Helsingin mittakaavassa liian isoja. Olisin yrittänyt vähän paloitella rakentamisen massoja. Olisi pitänyt pysyä suurin piirtein Itä-Pasilan mittakaavassa”, Lehtovuori sanoo.

”Miljöö ei miellytä. Julkisivuihin laitetaan koristeita, mutta ei se auta.”

Korkea tornitalo sopii Kalasatamaan

Lehtovuori ei vastusta tiivistä rakentamista periaatteesta, vaikka hän arvosteleekin Pasilan toteutusta. Kalasatama ja sen asuntotorni saavat häneltä kiitosta.

”Tämä on juuri oikea paikka korkealle rakentamiselle. Se on metron yhteydessä, mutta riittävän kaukana kantakaupungista. Alue on meren rannalla, ja Mustikkamaa sekä Korkeasaari muodostavat hienon kontrastin urbaanille rakentamiselle.”

Tornitalon muotokin saa tunnustusta, ”ei se ole liian paksu”.

Kalasatama saa Lehtovuorelta kehuja myös siitä, että kaupunkirakenne rajautuu selkeästi mereen.

Kalasataman yhden matalan talon kohdalla Lehtovuori miettii valon niukkuutta asunnoissa.

”Kaikkiin asuntoihin pitäisi tulla edes hieman luonnonvaloa. Aurinko on meille suomalaisille ihan eri tavalla tärkeä kuin italialaisille, joilla valoa riittää ympäri vuoden.”

Jätkäsaaresta Lehtovuori ei pidä, vaikka alueen rakennusten korkeus onkin hänestä sopiva.

Jätkäsaareen olisi pitänyt tehdä arkadeja

Lehtovuori olisi kaivannut Jätkäsaareen enemmän umpikortteleita, avoimet korttelit muodostavat tuulitunneleita.

”Olisi pitänyt tehdä riittävän isoja umpikortteleita. Nyt korttelit muodostavat valokuiluja, ne ovat isojen umpikortteleiden irvikuvia.”

Umpikorttelit keksittiin Lehtovuoren mukaan Wienissä 1900-luvun alussa.

Alue on hänen mukaansa teennäinen ja rauhaton.

Jätkäsaaren pääkaduille olisi Lehtovuoren mielestä pitänyt rakentaa peräkkäisten holvikaarten arkadikäytäviä. Yksi arkadi tuli sentään kierroksella vastaan. ”Paikka on tuulinen ja talvella kylmä. Arkadit auttaisivat siihen.”

Palkittu betoninen pitsitalokin saa Lehtovuorelta kritiikkiä, koska se rajoittaa asukkaiden näköaloja. ”Se on tyhmää, mikä ei tuo asukkaille iloa.”

Jätkäsaaren talot eivät Lehtovuoren mielestä rajaudu kaikilta osin kunnolla mereen.

Hän toivoo taloihin nykyistä enemmän harjakattoja. Se kuuluu suomalaiseen arkkitehtuuriin, ja samalla saataisiin mukavia ullakkoasuntoja.

Talojen ylimpiin kerroksiin rakennettuja terassiasuntoja hän ei sen sijaan kannata. ”Talojen katoilla olevat hökkelit ovat naurettavan näköisiä”, Lehtovuori suomii.

Jätkäsaaren vieressä olevaa Ruoholahtea hän pitää yhtenä Helsingin parhaista asuntoalueista.

”Se on napakka mutta väljästi rakennettu ja luontuu nätisti kantakaupungin jatkeeksi.”

Kuninkaantammessa on liikaa kerrostaloja

Lehtovuori kävi myös Kuninkaantammen asuntoalueella. Se sijaitsee Tampereelle vievän moottoritien varrella Kaarelan kaupunginosassa. Hakuninmaan pientaloalueen jatkeeksi rakennetaan yllättävän tiivis kerrostalolähiö. Pieniä asuntoja on paljon. Talot on sijoitettu ympyrän muotoon.

Kuninkaantammen alueelle pitäisi tulla 5500 asukasta ja tuhat työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä.

”En ole hirveän innostunut tästä alueesta, rakentaminen on levotonta. Vähintään 60 prosenttia Kuninkaantammen asunnoista pitäisi olla korkeintaan 2,5-kerroksisia kaupunkipientaloja. Alueen keskellä voisi olla korkeita kerrostaloja. Sillä päästäisiin lähes samaan tehokkuuteen kuin nyt”, Lehtovuori sanoo.

Hän on sitä mieltä, että Helsingissä on rakennettu viime aikoina liikaa tiiviitä kerrostaloalueita. ”Tällä kierroksella on tullut täysi annos kovaa urbanismia”, hän kuvailee tutustumista Helsingin uusiin asuntoalueisiin.

Lehtovuorella onkin terveisiä Helsingin virkamiehille.

”Meillä ihaillaan raskasta urbanismia ja pidetään urbanismia ainoana vaihtoehtona. On kuitenkin hyvä muistaa, että Helsinki on eurooppalaisittain pikkukaupunki. Suomalaiset kaavoittajat eivät meinaa tajuta, että alueita pitäisi tehdä suomalaisille, ei italialaisille.”

Suomalaiset ovat hänen mukaansa metsäkansaa, ja luonnon pitäisi näkyä alueiden suunnittelussa. Hän arvostaa suomalaisia lähiöitä.

”Suomalaisen kaupunkisuunnittelun pitäisi lähteä suomalaisesta kulttuurista ja ihmisistä. Tämä on harvaan asuttu, metsäinen maa. Metsälähiöt ovat suomalaisia, sellaisia ei ole muualla.”

Kaupunkipientalojen aika on nyt

Lehtovuori on puhunut kaupunkipientalojen puolesta jo 30 vuotta. Teema on nyt aikaisempaa ajankohtaisempi.

”Helsingissä pitäisi siirtyä kaupunkipientaloihin, kun uudet isot asuntoalueet valmistuvat.”

Kaupunkipientalot olisivat Lehtovuoren mukaan lääke täydennysrakentamiseen.

”Myös rakentamisen kilpailu nousisi ihan uudelle tasolle, kun pienet urakoitsijat pääsisivät hankkeisiin mukaan. Kaupunkipientaloilla saataisiin rakennettua selvästi halvempia rakennuksia kuin isojen rakennusliikkeiden hallitsemalla raskaalla kerrostalorakentamisella.”

”On järkyttävää, että tiivis ja matala on heitetty meillä roskakoriin. Meillä on siinä pitkät perinteet. Ovatko rakennukset puuta tai betonia, sillä ei ole mitään merkitystä”, Lehtovuori sanoo.

Hän kannattaa avointa suunnittelua. Kaavoittajat yrittävät hänen mukaansa kuitenkin tehdä näköiskaavaa. Samalla ne menevät suunnittelijan tontille määritellessään, millaisia rakennusten pitäisi olla.

Koeprojekteja vanhusten asumisesta

Lehtovuori on huolissaan vanhusten asumisesta, kun vanhusten määrä lisääntyy tulevaisuudessa rajusti.

”Vanhusten asumisen järjestäminen on viimeinen projekti, jonka haluan hoitaa. Vanhusten määrä lisääntyy niin paljon, että asuntorakentamisen ja asuntopolitiikan pitää tulla kaikella voimalla sosiaalipolitiikan avuksi, muuten resurssit eivät riitä.”

Yksi keino on rakentaa omakotialueille pieniä sivuasuntoja täydennysrakentamisena. Silloin alueen vanhukset voisivat pysyä tutulla alueella, kun voimat eivät enää riitä omakotitalon hoitamiseen. Lehtovuoren oman talon yhteydessä on kaksi sivuasuntoa.

Hän haluaisi myös käynnistää koeprojekteja, joissa eri-ikäisille luotaisiin yhteistilojen kautta luontevia kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä. Hänellä on jo tiedossa sopiva alue kaupunkipientalojen koeprojektille Helsingin Paloheinässä.

Lehtovuorella on myös valmiita suunnitelmia asuntoratkaisuista, joita vanhuksille tehtävissä kohteissa voitaisiin soveltaa. Sellaisia taloja ei ole Suomessa aiemmin tehty.