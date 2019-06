Pasilan Tripla voitti tietomallikilpailun kahdesti – sekä tuomaristo että yleisö valitsivat parhaaksi

Suomen ja Baltian maiden Tekla BIM Awards 2019 -kilpailun voittajaksi on valittu Pasilan Tripla. Kilpailun yleisöäänestyksen voittaja oli myös Tripla.

Kilpailun tiedotteessa todetaan, että Triplan poikkeuksellisen laajassa tietomallipohjaisessa hankkeessa hyödynnettiin uraauurtavasti, tiiviissä yhteistyössä ja ennakkoluulottomalla asenteella tietomallinnusta. Kilpailun voittajat osallistuvat kansainväliseen Tekla Global BIM Awards -kilpailuun vuonna 2020.

Voittajaprojekti on poikkeuksellisen laaja tietomallipohjainen hanke. Projektissa kokeiltiin uusimpia teknologisia ratkaisuja, joista valittiin toimivimmat vaihtoehdot ja tarvittaessa rakennettiin niitä itse. Tietomallia käytettiin monipuolisesti ja osallistavasti läpi hankkeen asiakkaat huomioiden. Eri rakentamisen osa-aloja yhdistettiin laajamittaisesti tietomallinnuksen avulla.

Tuomaristosta todettiinkin, että “vaikea nähdä, että hanke olisi mahdollista toteuttaa ilman tietomallinnusta”.

Pienten sarjan voitto Liettuaan

Tekla BIM Awards -kilpailu järjestettiin tänä vuonna yhdennentoista kerran. Kilpailun tuomaristoon kuuluivat Teemu Vehmaskoski Rakennuslehdestä, Teemu Lehtinen KIRAHubista, Antti Peltokorpi Aalto-yliopistosta, Jussi Mattila Rakennusteollisuus RT:stä ja Erkki Mäkinen Trimblestä.

Pienten sarjan voittaja on “330 kV:n voimalinjan uudelleenrakentaminen, Lithuania Power Plant, Vilna”, jonka kilpailuun ilmoittivat Projektai ir Co UAB ja Žilinskis ir Co UAB.

Tuomaristo perusteli valintaa seuraavasti: ”Pieni projekti, jolla on isossa skaalassa suuri merkitys. Tietomallinnuksen avulla hanke on pystytty toimittamaan vaatimusten mukaisesti, tiukassa aikataulussa ja virheettömästi. Valmistuksen automatisoinnissa ja rakenteiden laskennassa käytettiin tietomallia. Asiakas koki, että tietomallinnus heille uutena toimintatapana on lisännyt myös työniloa.”

Pääpalkintojen lisäksi tuomaristo jakoi yhteensä kolme kunniamainintaa.

Vantaan Kaivokselan Pumppupuisto: Asuntorakentamiskohteessa kehitettiin ja käytettiin laajasti tietomallipohjaista työnkulkua, esimerkiksi elementtien valmistuksessa ja digitaalisessa rakennuslupakäsittelyssä. Projektissa kaikki osapuolet tekivät yhteistyötä tietomallin avulla, muun muassa projektin ajantasainen tilannekuva oli käytettävissä suunnittelussa, elementtitehtaalla ja työmaalla. Hankkeessa vallitsi innostava kokeilukulttuuri.

Helsinki–Riihimäki-kapasiteetin nosto 1. vaihe, Riihimäen henkilöratapihan rakentamissuunnittelu: Haastavassa ratahankkeessa yhdistettiin ennakkoluulottomasti ja laadukkaasti useita eri suunnittelualoja tietomallinnuksen avulla, muun muassa turvalaitesuunnittelu mukana tietomallissa. Suunnittelu noudatti jatkuvan mallinnuksen periaatetta ja tietomalleja käytetään tässä kohteessa juridisesti pätevinä dokumentteina.

Kilpilahden teollisuusalue, jäteveden kemiallinen ja biologinen käsittely: Korkeimman turvaluokituksen teollisuuslaitoshanke, jonka useassa eri maassa olevat suunnittelijat tietomallinsivat saumattomassa yhteistyössä. Projekti toteutettiin erittäin tehokkaasti, ripeästi ja ympäristövaikutukset tarkasti huomioiden. Yhteensovitetut mallit palvelivat urakoitsijoita ja alihankkijoita tuotanto- ja valmistusvaiheessa.