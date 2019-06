Skanska rakentaa Elolle asuntoja Vantaalle

As.oy Vantaan Kilterinkuja 4:n korkeammassa, vaaleassa torniosassa on 13 ja matalammassa osassa viisi kerrosta. Rakennuksen torniosan ylimmässä kerroksessa on asukkaiden käyttöön tuleva saunaosasto ja kerhotila sekä terassi.

Rakennus sijoittuu tontille, jonka vieressä sijaitsevassa rakennuksessa ovat muun muassa Vantaan tanssiopiston tilat. Paikalla on ennen sijainnut Imatran Voiman toimitilarakennus, joka on nyt jo purettu. Samalle alueelle on paraikaa rakenteilla myös muita asuntohankkeita. Kilterinkaareen, Kilterinrinteeseen, Kilterinkujaan ja Leirimäenpolkuun rajoittuvalle alueelle tulee kaikkiaan noin 250 asukasta.

Korttelialueen uudistumisen taustalla on Elon käynnistämä asemakaavamuutos, jonka seurauksena Kilterinmäen aluetta muutetaan liike- ja teollisuusalueesta asuinkäyttöön.

”Kilterinkuja 4:n rakennuttaminen on Elon käynnistämän kiinteistökehityshankkeen ensimmäinen vaihe. Myös naapurikorttelissa on asemakaavamuutos meneillään, ja sinne Elolla on tarkoitus rakennuttaa noin 150 vuokra-asuntoa omaan omistukseensa. Vuokra-asuntojen lisäksi kortteleihin tulee kaikkiaan yli 300 omistusasuntoa. Myyrmäen alue sopii erinomaisesti tavoitteeseemme rakennuttaa lisää vuokra-asuntoja pääkaupunkiseudulle”, projektinjohtaja Antti Pyötsiä Elosta sanoo tiedotteessa.

Skanska on toteuttanut aikaisemmin Elolle asuntohankkeita esimerkiksi Keravalle ja Espooseen.