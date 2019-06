Suunnitelmat 10000 asukkaan alueesta merelliseen Helsinkiin saivat kolauksen: Pieni aktiivien ryhmä sai tahtonsa läpi

Noin 2000 asukkaan kerrostalokortteli jää hallinto-oikeuden päätöksellä rakentamatta Kruununvuorenrantaan.

Helsingin kaupunki suunnitteli kiistellylle Stansvikinkalliolle asuntoja, mutta paikallinen kyläyhdistys on vaatinut alueen pitämistä rakentamattomana.

Torstaina 13. kesäkuuta Helsingin hallinto-oikeus kumosi Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymän asemakaavan, jolla alueelle olisi rakennettu noin 88000 kerrosneliön edestä asuintaloja.

Oikeus katsoi, ettei kaavoituksessa otettu riittävästi huomioon alueen luontoarvoja.

Stansvikinkalliolla esiintyy suojeltavaa lahokaviosammalta ja lepakoita. Sammalia ja lepakoita koskevat selvitykset eivät kuitenkaan olleet saatavilla, kun kaavaehdotus oli nähtävillä, minkä vuoksi vuorovaikutusmenettely ei toteutunut lain mukaan.

Lisäksi alueesta ei ollut tehty riittävää linnustoselvitystä.

Stansvikin kyläyhdistys on taistellut pitkään alueen rakentamista vastaan. Se valitti asemakaavasta hallinto-oikeuteen Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa.

Kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja Maija Wilskmanin mukaan oikeuden päätös on tärkeä voitto.

”Tämä on iso päätös Stansvikin luonnolle. On harmi, että alueella on niin monta asemakaavaa, mutta saimme säästettyä monta hehtaaria.”

Alueen luonnontilan säilyttämistä vaativa yhdistys on vastustanut aiemmin menestyksekkäästi Stransvikinniemen osayleiskaavaa sekä Stransvikin kartanon kaavaa. Hallinto-oikeus kumosi ne vuonna 2011 puutteellisten luontoselvitysten vuoksi.

Stansvik sijaitsee Kruununvuorenrannan itäosassa. Kruununvuorenrantaan rakennetaan yli 10000 asukkaan uutta kaupunginosaa.

Stansvikin kyläyhdistys haluaa keskittää rakentamisen Laajasalon vanhan öljysataman alueelle. Luonnon näkökulmasta kyseinen alue on jo tuhottu, koska se on rakennettu, Wilskman sanoo.

Stansvikinkallio oli Kruununvuorenrannan viimeisiä asemakaavoja. Yhdistys perusteli sen kumoamista Uudenmaan maakuntakaavalla ja kaupungin vuonna 2002 laatimalla yleiskaavalla, joissa Stansvikinkallio on merkitty kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi alueeksi ja kaupunkipuistoalueeksi, jolle ei saa rakentaa.

Helsingin kaupunki katsoi omassa lausunnossaan, että alue on suunniteltu asuinalueeksi.

Kaupunginasiamies Taina Lehtisen mukaan kaupunki harkitsee hallinto-oikeuden päätöksestä valittamista.