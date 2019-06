Suunnittelijan oivallus: sillan pilari keskelle kiertoliittymää – valittiin vuoden sillaksi

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin myöntämän tunnustuksen saaja on Matinkartanonsilta Espoossa. Kilpailussa myönnettiin lisäksi yksi kunniamaininta.

Voittoisan sillan pääsuunnittelijana on toiminut Petri Kela A-Insinöörit Oy:stä ja pääurakoitsijana Graniittirakennus Kallio Oy.

RIL haluaa nostaa kilpailulla sillansuunnittelun tasoa maassamme sekä kiinnittää erityishuomiota sillan hyvään ulkonäköön ja sen sopivuuteen ympäristöönsä. Palkintoa on jaettu vuodesta 2001 alkaen.

”Kilpailuun saatiin kaikkiaan seitsemän korkealuokkaista, mutta hyvin erilaista ehdotusta. Ehdokkaista Matinkartanonsillan katsottiin edustavan parhaiten ja kokonaisvaltaisimmin kilpailun sääntöjen hakemaa korkealuokkaista ja laadukasta suomalaista siltasuunnittelu- ja sillanrakennusosaamista”, kilpailun tuomariston puheenjohtaja Timo Tirkkonen sanoo tiedotteessa.

Matinkartanontien ja kiertoliittymän ylittävä kevyen liikenteen silta oli osa Espoon kaupungin tilaamaa laajempaa urakkaa, johon sisältyi muun muassa kahden kiertoliittymän laajennukset sekä lähialueen Gräsanojan ylittävän sillan rakentaminen.

Tunnustuksen saanut silta on tyypiltään jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta, jonka kokonaispituus on 162,5 metriä ja hyötyleveys 4 metriä. Hankkeen kokonaisbudjetti oli noin 5,5 miljoonaa euroa, josta Matinkartanonsillan osuus noin 1,65 miljoonaa.

Koska silta toteutettiin melko ahtaaseen paikkaan, yksi sillan pilareista sijoitettiin kiertoliittymän keskelle. Tämän oivalluksen ansiosta sillan pisimmät jännemitat voitiin pitää kohtuullisina ja rakennepaksuus maltillisena.

Matinkartanonsilta myös lisää alueen liikenneturvallisuutta, sillä se on olennainen kulkureitti alueen koululaisille vilkkaan risteyksen yli.

Arvioinnissaan kilpailun tuomaristo totesi sillan tuovan hyvällä suunnittelulla ja viimeistelyllä lisäarvoa rakennettuun ympäristöön. Sillan estetiikassa erityisesti veistoksellinen kannen muoto sekä näyttävä valaistus keräsivät tuomariston kiitokset. Myös kaide istuu materiaaleineen kauniisti siltaan ja antaa kokonaisuudesta kevyen vaikutelman.

Kunniamaininta 3D-tulostetulle Lehtisillalle

Vuoden Silta -kilpailussa myönnettiin myös kunniamaininta Lehtisillalle, joka on Projekti Katajan toteuttama maailman ensimmäinen 3D-tulostettu, puupohjaisesta materiaalista valmistettu silta. Tuomariston mukaan Lehtisilta on kokonaisuudessaan rohkea avaus.

Porin Asuntomessuilla esillä ollut koivunlehden muotoinen silta on esimerkki edistyksellisestä kehittämisprojektista, jossa on toteutettu täysin uudennäköinen silta uudella rakentamistekniikalla ja materiaaleilla. Sillan rakenteena on hyödynnetty kennopalkkia ja sen kehittäminen suoritettiin diplomityönä.

Esteettisesti yllätyksellinen ja innovatiivinen silta on materiaaleiltaan ympäristöystävällinen.

Matinkartanonsilta

Tilaaja: Vesa Rönty, Espoon Kaupunki

Pääsuunnittelija: Petri Kela, A-Insinöörit Oy

Pääurakoitsija: Roope Korpela, Toni Jauho, Graniittirakennus Kallio Oy

Sillan kaiteiden urakointi: Esa Kariniemi, Kalajoen teräs Oy

Rakennesuunnittelu: Joonas Tulonen, Merja Malassu, Joona Pulkkinen, A-Insinöörit Oy

Arkkitehtisuunnittelu: Timo Meuronen, Aihio-Arkkitehdit Oy

Valaistussuunnittelu: Taneli Lehtonen, LiCon-AT Oy

Lehtisilta