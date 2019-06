Tampere etsii tontinluovutus- ja konseptikilpailulla toteuttajaa keskustan korttelialueelle

Alustavien tarjousten jättäneistä valitaan neuvotteluun vähintään yksi ja enintään kolme parhaan tarjouksen jättänyttä kilpailijaa.

Kilpailulla haetaan kolmelle Ratapihankadun ja Morkun aukion tuntumassa olevalle keskustan korttelialueelle kehittämiskonseptia ja toteuttajaa. Kilpailuun kutsutaan yrityksiä ja yritysryhmittymiä, joilla on kokemusta vastaavista hankkeista. Kilpailualue on kaupungin ydinkeskustan laajenemisen kannalta oleellinen.

”Tampereen aseman- ja Ratapihankadun seutu kehittyy tällä hetkellä erittäin voimakkaasti. Alueella on käynnissä useita hankkeita, joten sinne syntyy uusia työpaikkoja, muuttaa paljon uusia asukkaita ja myös liikenne kasvaa”, kaupungin tonttipäällikkö Pasi Kamppari sanoo tiedotteessa.

Entisen tavara-aseman siirto sille kaavassa varatulle tontille mahdollistaa Ratapihankadun suoran linjauksen rakentamisen. Tampereen kaupunki kustantaa tavara-aseman siirron. Lähistön suurin rakennusvaiheessa oleva hanke on Kansi ja areena -työmaa sekä lähituntumassa yleissuunnittelussa oleva Asemakeskus. Keskustan katukehän toimivuutta tukeva Ratapihankatu yhdistää Rantaväylän tunnelin itäisen liittymän ja Viinikan liittymän. Kilpailualueen läheisyydessä tulee olemaan raitotiepysäkki, raitiotieosuus valmistuu vuonna 2021.

Kilpailun voittaja ostaa kaupungilta toimitilakorttelin 443 rakennusoikeuden ja tontin sekä kortteleihin 446 ja 449 sijoittuvat suojellut rakennukset eli siirretyn tavara-aseman ja asuinrakennuksen. Sen sijaan näiden rakennusten tontit kilpailun voittaja ottaa aluksi vuokralle. Toimitilakorttelin toteuttamisen ehtona on suojeltujen rakennusten peruskorjaaminen ja ottaminen konseptikilpailussa esitettyyn käyttöön. Vuokratut tontit on mahdollista ostaa myöhemmin.

Rakentamattomaan 3011 neliömetrin laajuiseen kortteliin 443 saa sijoittaa liike-, toimisto-, tuotanto- ja palvelutiloja mutta ei esimerkiksi päiväkotia, palvelutaloa tai asuntolaa. Rakennuksissa voi olla 3-8 kerrosta, ja rakennusoikeutta tontilla on 11800 kerrosneliömetriä.

Kortteli 446:n (tavara-asema) pinta-ala on 1109 neliömetriä ja rakennusoikeus 1700 kerrosneliömetriä. Korttelissa on suojelumääräys, eli tontilla on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksen korjaus- ja muutostöissä on säilytettävä rakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne.

Tavara-asema myydään siirrettynä uuteen paikkaansa paaluperustuksille. Väliseinät ja vesikatto puretaan ennen rakennuksen siirtoa ja uusi vesikatto rakennetaan Tampereen kaupungin kustannuksella. Rakennuksen ostaja sitoutuu turvaamaan tavara-aseman säilymisen ja tekemään rakennustyöt, jotka suojelu edellyttää.

Kortteli 449 (asuinrakennus) on pinta-alaltaan 356 neliömetriä, ja rakennusoikeutta on arviolta 500 kerrosneliömetriä. Tontille saa sijoittaa kulttuuriympäristöön soveltuvaa liike-, palvelu-, tuotanto- ja harrastustoimintaa palvelevaa yksityistä tai julkaista tilaa sekä työpaikkatoimintaa tai asuntoja. Tontilla on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus, jota ei saa purkaa. Korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen luonne säilyy. Tässäkin tapauksessa rakennuksen ostaja sitoutuu turvaamaan rakennuksen säilymisen ja tekemään rakennustyöt, jotka suojelu edellyttää.