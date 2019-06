Asuntosijoittajien hulppea veroetu saattaa poistua – tavallinen asunnonostaja ei pääse edusta osalliseksi

Uusi hallitus saattaa poistaa asuntosijoittajien avokätisen veroporkkanan.

Uusien asuntojen kauppa on nojannut viime vuosina vahvasti isoihin yhtiölainoihin. Uusissa asunnoissa on tyypillisesti jopa 70 prosentin yhtiölaina valmiina. Asuntoon pääsee kiinni pienellä pääomalla, ja pankkilainan osuus on pieni.