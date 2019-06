”Emme halua enää lähiömäistä rakentamista” – Vantaan Kivistöstä syntyy 50 000 asukkaan eloisa korttelikaupunki

Selkeänä tavoitteena on päästä viime vuosikymmeninä tyypilliseksi tulleesta asuntotuotannosta kaupunkimaiseen rakentamiseen. Kaupunki on määrätietoisesti edellyttänyt avointa kivijalkakerrosta ja korttelirakennetta Kivistössä.

Suomen Arkkitehtiliitto Safa arvioi Kivistön tähänastisen uudisrakentamisen lopputuloksen vuosittain jaettavan Safa-palkinnon arvoiseksi. Vantaan kaupunkisuunnittelu ja rakennusvalvonta vastaanottivat sen toukokuun puolivälissä. Perusteena oli Kivistön alueen laadukas suunnittelu ja toteutus.

Yli kymmenen vuoden prosessi

Kaupunkirakenteen kehittäminen alkoi yli kymmenen vuotta sitten, kun Kivistön kaavoittajana oli Lea Varpanen ja lupa-arkkitehtina Matti Kärki. Heitä voi hyvällä syyllä pitää syntyneen kaupunkirakenteen voimakaksikkona.

Kaupunkisuunnittelun ja rakennusvalvonnan yhteisenä tahtotilana Kivistön keskustassa on ollut kaupunkikeskustan ja erityisesti maantasokerrosten kehittäminen eläväksi jalankulkuympäristöksi. Asemakaavoissa määritellään, että kadun puoleisten julkisivujen tulee antaa avonainen ja toiminnallinen vaikutelma. Miellyttävän jalankulkumiljöön muotoutumista ovat edesauttaneet myös määräykset laadukkaista julkisivumateriaaleista.

”Kivijalkakerros, kaupunkikerrostalo ja kaupunkikortteli ovat olleet keskeisiä teemoja ja tavoitteita rakennusvalvonnassa tehtävässä kaupunkikuvallisessa ohjauksessa”, nykyään kaupunkikuva-arkkitehtina toimiva Matti Kärki Vantaan rakennusvalvonnasta kertoo.

Hän on kehittänyt rakennuslupavaiheessa käytössä olevan ohjausmenettelyn.

Kivistön ensimmäisen alueen asemakaava syntyi kumppanuuskaavoituksena toimijoiden kanssa. Kullakin sopimuskumppanilla oli oma ehdotus korttelinsa rakentamisesta, jonka pohjalta laadittiin asemakaava ja rakentamisohje. Rakentamisohje osoittautui sitten liian kankeaksi ja tarpeettomaksikin.

Tilaratkaisu keskiössä

Kärki muistuttaa, että kivijalkakerroksen tekemisen pitäisi aina alkaa maantasokerroksen tilojen, niiden sijoittelun, järjestelyn ja muunneltavuuden ja maantasokerroksen rakennejärjestelmän ajattelusta. Tilaratkaisun selvittyä kivijalkakerroksen visuaalisia ja toiminnallisia ominaisuuksia kehitetään laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

”Arkkitehtuurin alkuaineita ovat tilat ja niiden sijoittelu. Olen yrittänyt puhua kaupunkiaineksista. Emme halua enää lähiömäistä rakentamista. Sen takia kaavassa ovat määräykset kivijalkakerroksista”, Kärki sanoo.

Kivijalkakerrokseen vaikuttavat myös rakennuksen ulkopuoliset tilat: aukiot, sisäänvedot rakennuksissa, arkadit, katokset, terassialueet ja jalankulkureitit.

”Ei pidä liikaa arvostaa yksittäisten hankkeiden, toimijoiden ja suunnittelijoiden näkökulmaa, haluja ja tarpeita. Silloin saadaan jotain aikaiseksi, kun tiedetään kokonaisuus ja suuret linjat ja pidetään niistä kiinni”, Kärki korostaa.

Kaupunkikuvan vahtikoirat

Rakennuslupakäsittely ohjaa voimakkaasti alimman kerroksen erottumista arkkitehtuurin keinoin, umpinaisten seinäpintojen välttämistä kadun varsilta ja kivijalkakerrokseen sijoittuvien tilojen monikäyttöisyyttä ja yhdisteltävyyttä.

”Erityinen tehtävämme rakennuslupavaiheessa on kaupunkikuvan vahtiminen ja sen kehittäminen”, rakennusvalvonnan lupapäällikkö Ilkka Rekonen sanoo.

Ensimmäiset rakennusvalvontaan tulevat luonnoskuvat ovat vielä aika ajoin kaukana tavoitteista. Ne hioutuvat lupaprosessin aikana kohti strategista tavoitetta. Kärki antaa kuitenkin kiitosta monille arkkitehdeille ja urakoitsijoille, jotka ovat jo ymmärtäneet ja sisäistäneet uuden kaupunkiympäristön tekemisen.

Joskus rakennusluvan ennakkoneuvotteluihin tullaan Kärjen ja Rekosen mukaan liian pitkälle tehtyjen suunnitelmien kanssa. Tavoitteena on, että ennakkoneuvotteluissa käydään ensin kaupunkikuvalliset tavoitteet läpi ja vasta sitten ryhdytään tarkempaan suunnitteluun.

”Teemme tätä kaupunkirakenteen kehittämistä kaupunkisuunnittelun kanssa yhteistyössä. Emme mestaroi, vaan pyrimme saamaan toimijat innostumaan. Osa rakennusliikkeistä on innolla mukana, mutta tuotantoprosessien kehittämisen rinnalle tarvittaisiin joissakin rakennusyhtiöissä myös selkeitä laadullisia tavoitteita”, Rekonen ja Kärki kertovat.

Kaupunkirakenteen kehittäminen tulee näkymään myös muissa Vantaan kaupunginosissa, esimerkiksi Myyrmäen keskustan uudisrakentamisessa.

Tikkurilan kirkon suunnitelmat muuttuivat osittain kaupunkikuvan vuoksi. Merkittävin muutos on, että kirkkosali avautuu katutasolle, kun se oli alun perin umpinainen.

”Vaikeinta kaupunkimaisen rakentamisen aikaansaamisessa on, että kaupungin tekeminen on unohtunut. Tehdään liikaa vain yhtä rakennusta ja unohdetaan kortteliajatus. Toinen vaikeus on, että Vantaata ei ole aiemmin rakennettu kaupunkimaiseksi”, Rekonen arvioi.

Kärki korostaa, että Kivistö on nyt Safa-palkinnon saamisen aikaan hyvin keskeneräinen. ”Hyvää ja parempaa rakentamista tulee jatkossakin.”