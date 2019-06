Varma testaa Tampereella uutta asuntokonseptia – tekniset ratkaisut helpottavat tulevia muutostöitä

Purkutyöt alkavat vuoden 2020 alkupuolella. Rakennusurakka alkaa heti sen jälkeen, ja työt kestävät ainakin 3–4 vuotta.

Tontti on osoitteessa Puuvillatehtaankatu 6, ja vieressä sijaitsee Pikkupalatsi-niminen uusrenessanssirakennus. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Aihio Arkkitehdit oy.

Varman kiinteistökehitysjohtaja Sari Raunio kertoo, että uusiin taloihin on suunniteltu 337 asuntoa, pääosin kaksioita ja yksiöitä, mutta ei kuitenkaan mitään mikroasuntoja.

Yksi taloista on Varman ensimmäinen helpotetun asumisen asuintalo. Näitä seniorikansalaisille tai asumisen tukipalveluita tarvitseville ihmisille tarkoitettuja Uusi Aika -koteja tulee 75.

Varmalla Uusi Aika -konsepti

”Uusi Aika -kodit on suunniteltu kehittymään asukkaiden tarpeiden mukaan, joten vaikka kohderyhmänä ovat seniorit, ikärajoitteita ei ole. Asukkaiden ikääntymiseen voidaan varautua suunnitteluvaiheessa teknisillä ratkaisuilla esimerkiksi kylpyhuoneessa niin, että niihin voidaan myöhemmin helposti asentaa liikkumista helpottavat tartuntakahvat. Näin ikääntyvän ihmisen on mahdollista asua omassa kodissaan aikaisempaa kauemmin”, Raunio sanoo.

Purettavissa viidessä talossa on 170 asuntoa, joista valtaosa on suurehkoja perheasuntoja. Varma omistaa talojen alla olevan maa-alueen. Uusiin taloihin tulee 5–8 kerrosta, ja niiden ulkoasu on pääosin vaalea. Vanhoissa taloissa oli 3–4 kerrosta.

Raunio ei halua arvioida projektin kokonaiskustannuksia, koska urakoitsijaa ei vielä ole valittu. Kohde rakennetaan ehkä yhtenä kokonaisuutena tai sitten työt jaetaan useamman urakoitsijan kesken. Sisustusmateriaalien on tarkoitus olla tasokkaita, kuten myös saunatilojen, omia saunoja asuntoihin ei tule. Keittiöt ja makuuhuoneet ovat kompakteja. Ulkoseinissä on rapattua pintaa ja tiiliverhoiltuja osia.

Kaupunki suosii täydennysrakentamista

Varman kiinteistöistä vastaava sijoitusjohtaja Ilkka Tomperi sanoo, että vanhojen talojen korjaaminen olisi maksanut huomattavan paljon eivätkä niiden rakenneratkaisut ole mitenkään toimivia. Lisäksi kaava mahdollistaa täydennysrakentamisen, koska kaupunkia halutaan tiivistää.

”Talojen korkeudesta käytiin keskusteluja, koska tontti on varsin arvokkaalla paikalla keskustassa. Talojen takana on kuitenkin luontevasti korkea talo, joten aikaisempaa korkeampi toteutus oli mahdollista. Pysäköintitilat tulevat kellariin, mutta yleisesti ottaen autopaikkojen tarve kaupunkien keskustoissa on menossa alaspäin”, Tomperi sanoo.

Hänen mukaansa Tampereen 337 asunnon kohde on iso, sillä normaalisti asuntorakennuskohteiden koko on 120 asuntoa. Tällainen kohde on esimerkiksi Varman omistama Keskon entinen pääkonttori Helsingin Katajanokalla, jonne tulee 120 vuokra-asuntoa.

Asuntosijoitusten osuutta Varman kiinteistösalkussa on kasvatettu, koska ne tuovat vakaata ja ennustettavissa olevaa kassavirtaa. Varmassa on myös huomattu, että perhekokojen pienentyessä tarjolla oleva asuntokanta ei oikein vastaa tämän päivän tarvetta.