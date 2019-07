Espoo rakensi liikenneympyrän keskelle metsää eivätkä sen liittymät johda mihinkään: Mistä on kyse?

Nopealla vilkaisulla Lintulaaksontien ja Viirupöllönkadun risteyksessä oleva liikenneympyrä näyttää ihan tavalliselta liikenneympyrältä, josta lähtee ajoradat neljään suuntaan. Kaikkien ajoratojen kohdalle on asennettu asianmukaiset liikennemerkit.

Kuitenkin kaksi ajoradoista loppuu liikenneympyrän jälkeen kuin seinään – tai tarkemmin sanottuna metsään. Liikenneympyrästä lähtee siis kaksi ajoreittiä, jotka eivät johda mihinkään.

Espoon Lintuvaarassa sijaitseva liikenneympyrä on rakennettu 2010-luvun alussa, samaan aikaan ympäröivän asuinalueen kanssa. Tarkoitus on jossain vaiheessa jatkaa liikenneympyrään päättyvä Lintulaaksontie Vihdintielle saakka. Myös liikenneympyrän läntisestä haarasta on tarkoitus rakentaa katu Hämeenkyläntielle, kertoo aluepäällikkö Heli Rautio Espoon kaupungilta.

”Kun liikenneympyrää on rakennettu, on ollut tiedossa, että Lintulaaksontie tulee jatkumaan Vihdintielle asti, kun alueelle saadaan asemakaava.”

Liikenneympyrä on rakennettu valmiiksi, sillä alueesta on haluttu tehdä mahdollisimman viimeistelty, Rautio selittää.

”Yleensä tavoite on sellainen, että kun korttelialue on valmis, pyritään myös kadut rakentamaan valmiiksi, jos se vain on mahdollista, ettei asukkaiden tarvitse olla työmaan keskellä. Yleensä myös ihmiset haluavat, että katu on viimeistelty ja siistin näköinen. Tässä on kerrankin tehty asiat sillä tavalla.”

Sekä liikenneympyrän länsipuolella olevan Jääskelän että pohjoispuolella olevan Lintulaaksontien kaavoitus on kesken. Kun alueiden kaavoitus valmistuu, voidaan myös liikenneympyrästä lähteviä reittejä jatkaa. Reittien valmistumiseen voi kuitenkin mennä vuosia.

Espoo haluaisi jatkaa Lintulaaksontietä Vihdintielle asti. Näin kaupunki toivoo rauhoittavansa Painiityntietä, jonka kautta kulkee nyt osa Vihdintien ja Leppävaaran välisestä läpiajoliikenteestä. Osa asukkaista on ollut huolissaan siitä, että Lintulaaksontien jatkaminen Vihdintielle lisää läpiajoliikennettä Lintuvaarassa.

Se, miten Lintulaaksontie ja Vihdintie käytännössä yhdistyisivät, on vielä kysymysmerkki.

”Vihdintie on valtion maantie. Siinä tulee olemaan omat keskustelunsa liittymäjärjestelyistä”, Rautio sanoo.

Lintulaaksontie yhdistyisi Vihdintiehen Espoon puolella lähellä Helsingin ja Vantaan rajaa.

Helsinki aikoo rakentaa Vihdintien varrelle kaupunkimaisempaa asutusta osana Helsingin kaupunkibulevardisuunnitelmia. Vaikka Helsingin suunnitelmat eivät yletykään niin pohjoiseen kuin minne Lintulaaksontien ja Vihdintien liittymää on kaavailtu, voi niillä silti olla vaikutusta myös Espoon suunnitelmiin.

”Tähän liittyy monenlaisia selvityksiä. Se on Espoon, Helsingin ja Vantaan raja, joten suunnitelmia pitää yhteen sovittaa”, Rautio sanoo.

Hän uskoo, että liikenneympyrään päättyvää Lintulaaksontietä päästään jatkamaan kohti Vihdintietä joskus 2020-luvulla.

”Lintulaaksontien jatkaminen edellyttää taloudellisia resursseja, eivätkä kadunrakentamisen määrärahat ole kasvussa. Oma henkilökohtainen näkemykseni on, että Lintulaaksontie voisi olla valmis vuoteen 2025 mennessä, mutta se on rahasta kiinni.”

Siihen asti puolet Lintulaaksontien liikenneympyrän reiteistä johtavat metsään.