Fira rakentaa Helsingin Sompasaareen asukkaiden kehittämän kerrostalon

Kymmenen asuntokunnan kehittäjäryhmä on suunnitellut Sompasaaren kohdetta vuodesta 2018 lähtien. Firan tiedotteen mukaan ryhmä on vaikuttanut muun muassa sisämateriaaleihin, rakennuksen laatutasoon, suunnitellut yhteisiä tiloja ja päättänyt taloyhtiön savuttomuudesta. Taloon on tulossa 49 asuntoa, joista suurimmassa osassa on merinäköala. Asuntojen varaaminen käynnistyi kesäkuun alussa.

Hanke toteutetaan kaupungin vuokratontille noudattaen Hitas-ehtoja. Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutasoa säätelevä järjestelmä, jonka tarkoituksena on tarjota kohtuuhintaisia asuntoja. Tontin maanvuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin ja vuokrat tarkistetaan vuosittain.

”Ryhmärakennuttaminen on ihmislähtöistä rakentamista ja tulevilla asukkailla on aidosti mahdollisuus vaikuttaa tulevaan kotitaloonsa. Kehitysryhmän työn sekä Hitas-ehtojen myötä uusi talo vastaa erittäin korkeita laatukriteerejä. Lisäksi asunnoille on määritelty kattohinta, jonka yli kustannukset eivät nouse”, kertoo Firan Verstas-päällikkö Mika Karkulahti.

Vaikka kehittäjäryhmän kymmenen perhettä pääsivät parhaiten vaikuttamaan taloon, on muilla tulevilla asukkailla myös mahdollisuus vaikuttaa asuntojensa tiettyihin ominaisuuksiin. He voivat esimerkiksi vaikuttaa asunnossa käytettäviin pintamateriaaleihin ja pohjaratkaisuun.

Firan mukaan asukkaiden osallistuminen projektiin ei pääty suunnitteluun, vaan he pääsevät myös seuraamaan projektia rakentamisen aikana. Yhtiö järjestää asukkaille tapaamisia, joissa kerrotaan hankkeen etenemisestä. Tapaamisissa tulevat asukkaat saavat myös mahdollisuuden tutustua toisiinsa.

”Ryhmärakennuttaminen on yhteisöllistä asumista, sillä asukkaat tuntevat toisensa jo ennen muuttoa. Tapaamisten aikana ehtii muodostua yhteisö jo ennen talon valmistumista”, Karkulahti sanoo.

Sompasaaren kohteeseen on asuntojen lisäksi tulossa ravintolatila ja sadan asiakaspaikan terassi. Rakentaminen käynnistyy loppuvuodesta 2019 ja rakennuksen arvioidaan valmistuvan keväällä 2021. Sompasaaren kohde on Firan toinen ryhmärakennuttamiskohde. Jätkäsaaressa sijaitsevan ensimmäisen kohteen asukkaat pääsivät muuttamaan uuteen kotiinsa maaliskuussa 2019.