Lujatalo urakoi Päijät-Hämeen keskussairaalan laajennuksen

Lujatalo Oy on voittanut RV7 Päijät-Hämeen keskussairaalan laajennusurakkakilpailun. Urakan arvonlisäveroton arvo on noin 50 miljoonaa euroa sisältäen kohteen rakennustekniset työt. .

Lahdessa sijaitseva Päijät-Hämeen keskussairaala on Suomen toiseksi suurin keskussairaala ja seitsemänneksi suurin erikoissairaanhoidon tuottaja. Nyt rakennettava uudisrakennus korvaa nykyisen 1976 valmistuneen sairaalarakennuksen vanhoja osia. Niin sanottu rakennusvaihe seitsemän (RV7) käsittää keskusleikkausyksikön, synnytysten, vastasyntyneiden ja naistentautien yksikön, operatiivisten vuodeosastojen sekä välinehuollon ja logistiikan tilojen uudisrakentamisen. Uutta toimitilaa rakennetaan noin 33 600 neliötä.

Sairaalarakentaminen on Lujatalon ydinosaamista, kertoo yhtiön tiedotteessa aluejohtaja Lauri Porokka. ”Olemme olleet tekemässä useita sairaalahankkeita Uudenmaan yksikön voimin ja nyt pääsemme jälleen hyvin merkittävän hankkeen pariin. Lujatalon aiempia sairaalakohteita ovat mm. Meilahden sairaala, Espoon sairaala ja Lohjan sairaala.”

Päijät-Hämeen keskussairaalahanke toteutetaan perinteisellä urakointitavalla. Tilaaja ohjaa suunnittelua ja rakennuttaa kohteen ilman rakennuttajakonsulttia, jota voidaan sanoa erityiseksi tässä tilanteessa, kun monet muut sairaalarakennuttajat hakevat uusia toteutusmuotoja vanhojen rinnalle.

”Urakkamuodoista riippumatta pääasia on, että osapuolet sitoutuvat hankkeeseen niin että sitä edistetään yhdessä eteenpäin”, sanoo Porokka.

”Vanhan sairaalakiinteistön uudistamiselle on todellinen tarve”, sanoo Päijät-Hämeen keskussairaalan hankejohtaja Johanna Aitamurto.

”RV7:n suunnittelun lähtökohtana on ollut asiakaslähtöisyyden edistäminen, henkilöstön hyvinvointi ja kliinisen toiminnan prosessien uudistaminen sekä logististen ratkaisujen tehostaminen. Toiminnallisen suunnittelun tavoitteena on ollut hyödyntää nykyaikaisen lääketieteen, hoidon ja teknologian luomia mahdollisuuksia.”

Keskussairaalassa työskentelevien ammattilaisten lisäksi toiminnan ja tilojen suunnittelussa on kuultu päijäthämäläisistä asukkaista koostunutta asiakasraatia, jonka jäsenet ovat tuoneet aktiivisesti omia palveluiden käyttäjäkokemuksiaan ja ammatillista osaamistaan suunnitteluun. Lisäksi yhteinen suunnittelutyö keväällä valittujen päijäthämäläistaitelijoiden kanssa on jo käynnistynyt. Arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Raami Arkkitehtien suunnittelujohtaja, arkkitehti Kaisa-Liisa Raiskinmäki.

Rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2019. Sairaalan on määrä olla valmis vuonna 2022.