Lujatalolle suururakka Vaasasta – ”Tämän tyyppiset hankkeet ovat leipälajiamme”

Hanke on 200 miljoonan euron kokonaisuus, josta rakentamisen ja talotekniikan osuus on 130 miljoonaa. Rakennustyöt käynnistyvät alkusyksystä.

Lujatalo on valittu Vaasaan rakennettavan Wärtsilän tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskuksen Smart Technology Hubin urakoitsijaksi. Keskuksen ja siihen liittyvän toimistorakennuksen yhteenlaskettu investointiarvo on noin 130 miljoonaa euroa. Varsinainen rakentaminen alkaa maanrakennustöiden jälkeen tulevana syksynä.

Vaasan Vaskiluotoon rakennettavan uuden keskuksen on määrä valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. Varsinaisen Smart Technology Hubin rakennusala on yli 58 000 bruttoneliötä. Sen lisäksi rakennetaan erillinen toimistorakennus, jonka rakennusala on noin 15 000 bruttoneliötä.

Tavoitehintaisena projektinjohtourakkana toteutettavasta hankkeesta vastaa Lujatalon Pohjanmaan alueyksikkö, joka on aiemmin vastannut muun muassa Seinäjoelle vuosi sitten valmistuneesta Finn-Powerin tehtaasta sekä ABB:n tehdasrakennuksen saneerauksesta toimitiloiksi.

Merkittävä työllisyysvaikutus

Smart Technology Hubin rakentaminen työllistää Vaasassa 250-300 rakentamisen ammattilaista. Mukana on niin Lujatalon omaa henkilöstöä kuin alihankkijoita.

”On hienoa, että pääsemme nyt rakentamaan Smart Technology Hubia kestävän rakentamisen edelläkävijän, kotimaisen Lujatalon kanssa. Olemme kevään aikana kilpailuttaneet urakan ja saatujen tarjousten sekä referenssien perusteella on tehty erittäin tarkka arviointi eri vaihtoehdoista. Lujatalolla oli tarjota paras kokonaisratkaisu, jonka toteuttaminen on mahdollista suunnitellussa aikataulussa. Uskomme tällä valinnalla olevan myös positiivisia alueellisia työllisyysvaikutuksia rakennusprojektin aikana”, sanoo Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Vesa Riihimäki tiedotteessa.

”Tämän tyyppiset hankkeet ovat leipälajiamme. Olemme olleet mukana useissa mittavissa rakennushankkeissa varsinkin pääkaupunkiseudulla. Rakentamisen vaatimukset ovat meillä selkärangassa. Tämänkaltaisissa hankkeissa suunnittelijat ovat myös pääroolissa. Vaikka näin suuriin hankkeisiin hyvin soveltuvan PJU-urakan periaatteiden mukaan suunnittelun vastuu kuuluukin tilaajalle ja avustaminen on urakoitsijan tehtävänä, on tämän urakkamuodon keskeisin asia yhdessä tekeminen”, sanoo Lujatalon Pohjanmaan aluejohtaja Heimo Hantula.

Hantulan mukaan vaativissa rakennushankkeissa rakentajan ja rakennuttajan osaaminen tulee olla tasapainossa, jotta balanssi säilyy. Vaatimuksena oli myös tietomallintaminen.

”Olemme jo vuodesta 2015 alkaneet rakentamaan sisäistä organisaatiotamme siten, että tietomallinnus saadaan otettua haltuun eri liiketoimintayksiöissämme”, Hantula sanoo tiedotteessa.