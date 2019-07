Rakennusyhtiöiden tilauskannat ovat kohentuneet

Indikaattorin uusin saldoluku on 0, joka on edelleen pitkän aikavälin keskiarvoa (-6) korkeampi lukema. Myös kesäkuussa saldoluku oli 0.

Rakennusyritysten tilaustilanne on kohentunut aavistuksen heinäkuussa, ja tilauksia on edelleen hieman tavanomaista enemmän. Tilauskannan tuorein saldoluku on +7, kun se oli kuukautta aiemmin +6. Pitkän aikavälin keskiarvo on -13.

Henkilökunnan määrän arvioidaan kausivaihtelu huomioon ottaen supistuvan hieman lähikuukausien aikana. Henkilökuntaodotusta kuvaava saldoluku on heinäkuussa sama -6 kuin kesäkuussakin, ja sen pitkän aikavälin keskiarvo on 0.

Suomalaisten rakennusyritysten suhdannearviot olivat kesäkuussa selvästi EU-maiden keskiarvoa vaimeammat. Paras alan luottamus EU-maista oli Saksassa ja Unkarissa.