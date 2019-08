Elementti Sampo aloittaa Suomen ensimmäisen täysin massiivipuukerrostalon valmistamisen

Taloihin tulee yhteensä 48 Ara-vuokra-asuntoja.

Kohteen tilaelementit toimittaa Elementti Sampo Oy. Pääurakoitsijana toimii JVR- Rakenne oy ja arkkitehtina Antti Nyyssönen.

”Olemme selvittäneet, että vastaavia täysin massiivipuurunkoisia kerrostaloja ei ole rakenteilla, joten tässä mielessä olemme Suomen ensimmäisiä. Massiivipuurunkoisia kerrostaloja on muitakin, mutta niissä on erillisiä eriste- ja verhouskerroksia”, sanoo projektipäällikkö Riku Lehtiö M2-Kodeilta Elementti-Sampon tiedotteessa.

Rakentamisessa käytetään tehdasvalmisteisia elementtejä, jotka ovat työmaalle tulleessaan täysin kuivia. Tämä mahdollistaa yhtiön mukaan huomattavasti nopeamman rakentamisen. Valmistuvien talojen ulkoseinissä ei ole erillistä lämmöneristystä tai verhoilua, vaan 200 millimetriä vahva CLT-massiivipuulevy jatkuu sisäpinnasta ulkopintaan.

”Rakennusala tarvitsee kehittyäkseen uusia innovaatioita ja M2-Kodit on edelläkävijänä rakennuttamassa kokonaan uutta tuotetta markkinoille. Tämänkaltaisia suunnannäyttäjiä tarvitsemme alalle lisää. On hienoa, että Elementti Sampo on valittu kumppaniksi uuden tuotteen valmistamiseen”, kertoo toimitusjohtaja Mikko Polvinen Elementti Samposta.

Elementti Sampo valmistaa massiivipuisia tilaelementtejä puukerrostaloihin. Vuonna 2018 Elementti Sampo Oy valmisti 247 kerrostaloasuntoa eri puolille Suomea. Yhtiö sijaitsee Kuhmon Kantolan puutuotekeskittymässä.