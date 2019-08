Grynderit ovat myyneet ison määrän asuntoja isoille sijoittajille – kuluttajakysyntä on laskenut

Asuinkerrostalojen aloitusmäärät ovat laskeneet jopa tilastoja nopeammin. Valmistuvia asuntoja on kaupattu erityisesti isoille sijoittajille, sillä pienet sijoittajat ovat säikähtäneet negatiivisia uutisia ja kuluttajakysyntä on laskenut.

Forecon arvioi, että asuinkerrostalojen aloitusten lasku on ollut alkuvuonna Suomessa tämänhetkistä tilastotietoa suurempaa, noin -20 prosenttia.

”Vaikka asuntorakentamisen lasku on prosenteissa suurta, pysyy kerrostalorakentaminen hyvissä lukemissa”, Foreconin Markku Riihimäki arvioi.

Rakennustuotantoa on vielä paljon, mutta se alkaa hidastua aloitusten laskiessa. Tilanne näkyy yrityksissä enenevässä määrin vuoden loppua kohti. Asuinrakentaminen vetää Foreconin mukaan koko rakentamisen miinukselle tänä vuonna, aivan kuten Ruotsissa kävi jo viime vuonna.

Foreconin mukaan asuntorakentamisessa aloitushuippu saavutettiin mahdollisesti jo vuonna 2017. Ero vuoteen 2018 on kuitenkin pieni. Molempina vuosina aloitettiin noin 44 000 asuntoa.

Tämän vuoden ennuste Foreconilla on 36 000, mikä on hieman pienempi kuin Raksun 37 000 – 39 000 asuntoa. Rakennusteollisuuden arvio on 39 000.

Ensi vuoden asuntotuotannon aloitusennuste Foreconilla on 30 000. Rakennusteollisuus arvioi kesäkuussa, että aloitusmäärä laskee tämän ja ensi vuoden aikana 10 000:lla, mikä on hieman Foreconia optimistisempi näkemys.

Suomi seuraa laskussa Ruotsin perässä

Ruotsissa asuntojen aloitukset lähtivät laskuun jo vuodenvaihteessa 2017/2018. Ruotsissa aloitettiin vuonna 2018 54 000 asuntoa. Tämän vuoden arvio on 45 000 ja ensi vuoden 40 000. Laskusta huolimatta asuntorakentamisen taso on Riihimäen mukaan Ruotsissa edelleen hyvällä tasolla. Ruotsissa on Euroopan suurin asuntokanta asukasta kohden ja väestönkasvu on muuttoliikkeen vuoksi yhä vahva.

Suomessa viimeistä asuntobuumia selitti osin asuntokokojen raju pieneneminen, mikä koski yksiöiden lisäksi myös kaksioita ja kolmioita. Ruotsissakin asuntojen keskikoko on tasaisesti pienentynyt, mutta ei yhtä paljon kuin Suomessa ja keskikoko on yhä Suomea korkeampi. Ruotsissa kerrostaloihin lasketaan tilastoissa myös rivitalot.

Sijoittajakauppa keskittyy nyt isoille

Kiinteistönvälittäjien Keskusliiton (KVKL) tilastot kertovat uusien asuntojen myyntimäärän olleen laskussa lokakuusta 2018 alkaen, mutta Rakennuslehden kevään markkinakatsaus kertoi noususta ja korkeasta tasosta.

”Kuluttajien asuntokauppa on vaisuhkoa hyvistä asunnonostoedellytyksistä huolimatta”, Riihimäki sanoo.

Asuntojen kysyntä on nyt pitkälti sijoittajien varassa. Matalat korot ja ihan viime aikoina myös osakekurssien lasku ovat lisänneet kiinnostusta kiinteistömarkkinoihin. Kyse on nyt kuitenkin isoista sijoittajista, sillä pienet yksityiset sijoittajat ovat vähentäneet ostojaan.

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyrityksille suunnatun kesäkuun kyselyn mukaan sijoittajat aikovat hankkia tänä vuonna suoraan rakennusliikkeiltä 6733 asuntoa. Määrä on viime vuosien suurin. Yritykset nostivat sijoittajatuotantoa koskevaa asuntoarviotaan noin 1500 asunnolla viime maaliskuun kyselystä.

Suurista rakennusliikkeistä YIT vähensi gryndialoituksia jo vuonna 2018 ja edelleen vuoden 2019 alkupuoliskolla yli 30 prosenttia. Myös SRV vähensi gryndialoituksia reippaasti. Osavuosikatsausten mukaan muutkin isot rakennusliikkeet ovat viimeistään keväällä 2019 supistaneet omaa tuotantoaan.

YIT lisäsi asuntotuotantoa sijoittajille

Gryndituotannon väheneminen on osin korvautunut sijoitusasuntojen aloituksilla. YIT:llä niitä oli alkuvuonna yli kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Kokonaisuutena asuntoaloituksia oli YIT:llä kuluvan vuoden alkupuoliskolla lähes 10 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. YIT:n asuntomyynnistä meni alkuvuonna gryndiasuntojen ostajille noin 30 prosenttia.

”Vuosineljänneksen aikana lisäsimme asuntoaloituksia Suomessa ja jatkoimme investoimista tontteihin. Aloitettujen asuntojen määrä mahdollistaa volyymien pitämisen hyvällä tasolla myös ensi vuonna. Institutionaalisten asiakkaiden asuntokysyntä on ollut hyvää, ja kuluttaja-asuntokauppa on käynyt ennakoidusti”, YIT:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas arvioi osavuosikatsauksessa.

Sekä kotimaiset että viime vuonna erityisesti ulkomaiset institutionaaliset asuntosijoittajat ovat olleet aktiivisia. Sijoittajakysyntä on pitänyt kerrostaloaloitusten aloitusmäärät korkealla jo pitkään.

Sijoittajien houkuttimena ovat olleet aiemmat hyvät tuotot vuokra-asunnoista sekä puute vuokra-asuntokokonaisuuksista. Grynderit puolestaan ovat minimoineet kasvaneita myyntiriskejä myymällä isoja asuntopotteja sijoittajille.

”Tarpeeseen nähden ylikorkeat aloitusmäärät eivät siksi näy valmiiden myymättömien asuntojen määrissä samoin kuin aiemmin”, Riihimäki sanoo.

Suuria määriä ostavat sijoittajat eivät maksa asunnoista samaa hintaa kuin kuluttajat. Rakennusliike Lehto ilmoitti jo tulosvaroituksensa yhteydessä elokuun alussa asuntojen myyntihintojen lievästä alenemisesta.

Asuntorakentaminen polarisoituu yhä vahvemmin

Uusien kerrostaloasuntojen tarjonta ylittää Riihimäen mielestä tänä ja ensi vuonna uusien vastaavien asuntokuntien määrän, eikä patoutunutta tarvetta ole nähtävissä suurimmissakaan kaupungeissa. Kasvukaupungeissa tilanne tasapainottuu väestönkasvun takia melko nopeasti, mutta näitä kaupunkeja on vain muutamia.

Kerrostalorakentamisen rakennuslupamäärät laskivat monissa suurissa kaupungeissa, kuten Vantaalla, Oulussa, Turussa ja Jyväskylässä reippaasti jo viime vuonna.

Alkuvuonna merkittävä, 30 prosentin lasku tapahtui myös Tampereella. Sitä selittää kuitenkin viime vuoden erityisen suuret lupamäärät. Tampereella väestönkasvu on ollut suurta eikä asuntojen ylitarjontaa ole Riihimäen mukaan juurikaan syntynyt.

Pääkaupunkiseudulla asuntojen aloitusmäärä on pysynyt hyvänä. Erityisesti Espoossa on aloitettu paljon kerrostaloja ja myös Helsingissä on ollut kasvua alkuvuonna. Espoossa asuntorakentamisen kasvua vauhdittaa Länsimetro ja Vantaalla Kehärata.

Kerrostaloasuntojen lupamäärä pysyi pääkaupunkiseudulla alkuvuonna ennallaan, kun asuinkerrostalojen luvat laskivat koko maassa lähes 20 prosenttia.

”Suurten sijoittajien kysyntä on pysynyt, ja se selittää osaltaan pääkaupunkiseudun edelleen jatkunutta vilkasta tilannetta”, Riihimäki arvioi.

Laskuodotukset on noteerattu myös markkinoilla. Tilaajat saattavat lykätä hankkeita edullisempaan ajankohtaan. Jo alustavasti sovitut aliurakatkin saatetaan sitten kilpailuttaa uudestaan.