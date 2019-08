Tappiollisen tuloksen tehnyt SRV pani jäihin keskeneräisen kerrostalon rakennustyöt Keravalla: ”Uskon, että tästä se etenee”

Rakennusliike SRV:n nosturit ovat hallinneet Keravan keskustan maisemaa jo kolmatta vuotta. Nyt kävelykeskustan asuinkerrostalokompeksin työmaalta on kadonnut iso nosturi, ja taloista viimeisimmän, ennakkomyynnissä olevan Aleksinniityn ensimmäisen kerroksen päälle on laitettu tällä viikolla kattotuolit ja kate.

Muutos sai HS:n lukijan kysymään, onko rakennustyöt keskeytetty tai lopetettu?

SRV:n mukaan nosturi piti purkaa Aleksintarhan edustalta, jotta Aleksinkaarteeseen kahden kuukauden päästä muuttaville asukkaille saadaan pysäköintihalli tehtyä valmiiksi ja pihakannella päätettyä viimeistelevät työt.

”Kyseessä oli keskellä työmaata ollut iso nosturi, jolla nostettiin muut talot. Pysäköintihallissa oli nosturin mentävä reikä, nosturi tuli sen pohjalta saakka. Ihanteellista olisi ollut nostaa sillä myös Aleksinniitty, mutta nyt se ei ollut mahdollista. Se hoidetaan sitten pienemmällä, talon viereen tulevalla nosturilla”, SRV:n rakennuttajajohtaja Juha Kuusiniemi sanoo.

Tontille viimeisenä rakennettavan, maaliskuussa ennakkomarkkinointiin tulleen Aleksinniityn ensimmäisen kerroksen päälle on tehty nyt katto suojaksi vuodenajan ja varaustilanteen vuoksi.

Työt ovat tauolla, ja rakennusyhtiö odottaa lisää ennakkovarauksia.

”Katto tehtiin, sillä syksy ja vesisateet ovat tulossa eikä ole nykyisen kuivaketjun mukaista jättää rakennusta suojaamatta. Tavoitteemme mukaan tauko kestää kaksi–kolme kuukautta ja rakennus valmistuu vuonna 2020”, Kuusiniemi sanoo.

Investointipäätös rakennuksen kellarista ja ensimmäisestä kerroksesta tehtiin hänen mukaansa ennen kuin ennakkovarausaste talosta oli normaalilla rakennustyöt käynnistävällä tasolla. Sillä haluttiin välttää se tilanne, että keskelle Keravaa jää monttu.

Kuusiniemen mukaan Aleksinniitty ei jää pysyvästi yksikerroksiseksi taloksi, eikä suunnitelmissa ole sen toteuttamista matalampana kuin ennakkomarkkinoinnissa olevana kahdeksankerroksisena, 39 asunnon talona.

Talo tehdään suunnitellun kaltaisena.

”Toki kaikki on aina mahdollista ja asuntokauppa voi vaikka pysähtyä, emme osaa ennustaa. Tavoite on, että Aleksinniityn rakentaminen aloitetaan nyt syksyllä. Tähän mennessä siitä on varattu jo yli 30 prosenttia, ja se on ihan kohtuullinen varausaste.”

Kuusiniemen mukaan Aleksintarha valmistuu kesäkuussa 2020 ja tavoitteena on, että Aleksinniitty on valmis viisi–kuusi kuukautta myöhemmin. Alun perin valmistumisajankohdaksi arvioitiin syksy 2020.

”Kaikkemme tehdään, että asiat saadaan tästä eteenpäin. Meillä on kuitenkin Keravalle ajateltu hankkeita myös tulevaisuuteen. Ikävää toki, kun tulee tällaisia aikatauluasioita, mutta uskon, että tästä se etenee, sillä kohde on niin hyvällä sijainnilla”, Kuusiniemi sanoo.

SRV:tä on viime vuosina painanut Helsinkiin valmistunut kauppakeskus Redi, jonka rakentamisesta tuli 41 miljoonan euron tappiot. Myös tämän vuoden toinen vuosineljännes painui tappiolliseksi.