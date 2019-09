Betonikohun pysäyttämä Turun sairaala nousee nyt vauhdilla sillalle

Lähes viisivuotinen Turun T3-sairaalahanke on edennyt talo- ja sairaalatekniikkavaiheeseen, jota ennen tekniikan sijaintipaikat oli lyötävä tarkasti lukkoon.

Lääketiede on edennyt jättiharppauksin sitten Turun Kupittaan ensimmäisten, 1800-luvun lopulla valmistuneiden sairaalarakennusten. Tontti on silti yhä sama, mikä selittää viimeaikaisten mittavien laajennustyömaiden tilanahtauden. Viime vuonna valmistui NCC:n urakoimana lääketieteen opetus- ja tutkimusrakennus Medisiina D, mikä merkitsi sitä, että rakentamisessa siirryttiin jo ”tois’ puol’ rattaa ja moottoritietä”. Tämän vuoden elokuussa puolestaan saatiin käyttöön uusi, yli 600 autopaikallaan koko sairaalakombinaattia palveleva pysäköintilaitos.

Vuonna 2016 käynnistynyt, kahdesta eri urakasta koostuva T3-uudisrakennustyömaa puolestaan jatkuu vuoteen 2021. Hanke olisi valmis jo ensi vuonna, ellei parin vuoden takainen, ensimmäisen urakan aikana Suomessa noussut P-lukubetonikohu olisi pysäyttänyt työmaata vuodeksi. Kun perustukset oli purettu ja valettu uudelleen vaatimukset täyttävästi, päästiin valamaan sairaalan runkona toimiva silta. Se valmistui viime marraskuussa, minkä jälkeen käynnissä oleva Hartelan projektinjohtourakka alkoi. Siinä on nyt edetty taloteknisiin töihin ja päästy käynnistämään myös ensimmäisiä sairaalateknisiä asennuksia.

Laitetekniikka ja sen sijoittaminen piti ottaa tarkasti huomioon alusta alkaen. Tässä mielessä hanke on poikkeuksellinen, koska normaalikohteissa sairaalatekniikan yksityiskohtia ei ole yhtä välttämätöntä tietää yhtä varhaisessa vaiheessa. Nyt oli pakko, sillä alapuolisen moottoritien ja rantaradan liikennettä ei tohdittu häiritä kuin yhden välttämättömän kertarupeaman.

”Siltakansi on mitoitettu niin, että se kestää kaiken sairaalatekniikan ja rakennusaikaiset kuormat. Kriittisin on kuvantamiseen tarvittavien magneettien kuljettaminen paikalleen. Ne painavat kahdeksasta kahteentoista tonnia, mihin vain yhden hissin kapasiteetti riittää”, kohteen rakennesuunnittelusta vastaava projektipäällikkö Pentti Koponen Swecosta kertoo.

Helikopterinkestävä kattotasanne

Sairaalan ”alapohjana” toimiva siltakansi oli luonnollisesti saatava valmiiksi ennen kuin T3-sairaalaa alettiin kerros kerrokselta rakentaa. Runko on paikallavaluholvien ja betonielementtirakenteisten välipohjien muodostama sekarunko, jonka pystyttämiseksi siltakanteen suunniteltiin kaksi elementinmentävää aukkoa. Läpimitaksi aukolle oli jätettävä 15 metriä, jotta kaikki elementit saatiin asennuspaikalle. Samat aukot ovat toimineet iv-koneiden ja muun tekniikan haalausaukkona. Niiden logistiikkaan olisi riittänyt pienempikin reikä.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Uusi helikopterikansi on yli viisi metriä vanhaa korkeammalla. (Kuva: Matti Vuohelainen)

Järeitä rakenteita tarvitaan T3-sairaalan liepeillä muutoinkin kuin uuden sairaalan laitteiden alla: helikopteritasanteessa. Aiempaa tasannetta korotettiin viime vuonna 5,2 metrillä, samalla tasanne laajeni.

”Kopterikentän korotuksella parannettiin kentän käytettävyyttä eri tuuliolosuhteissa. Samalla varauduttiin uusien lentotoimintasäädösten tuomiin muutostarpeisiin. Työmaalla helikopteritasanne on otettava huomioon erityisesti nostoissa. Niitä ei laskeutumis- ja nousuhetkellä sallita. Nosturinkuljettajille tulee ajoissa tieto helikopterin saapumisesta. Lisäksi työmaan nostureissa on estotoimintoja tällaisten tilanteiden varalle”, rakennuttamispäällikkö Tuomo Lehtisalo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä kertoo.

Läpimitaltaan peräti 29-metrinen helikopterikansi on tuettu alhaalta kannen ulko- ja myös sisemmälle kehälle sijoitetuin pilarein. Näin jänneväli on saatu siinä määrin kohtuulliseksi, ettei rakennetta ole tarvinnut esi- eikä jälkijännittää.

Putket kerroksissa

Tavanomaisissa sairaala- ja muissakin rakennuksissa talotekniikka on tavattu sijoittaa joko alapohjaan tai alakattoon. Tässä tapauksessa alapohja oli poissa laskuista, koska sitä ei ollut.

”Tämän seurauksena tekniikan määrä alempien kerrosten alakatoissa on sairaalarakennukseksikin erittäin suuri. Siinä on myös pääurakoitsijan oltava aktiivisesti mukana, vaikka talotekniikkaurakoitsijat ovat suorassa sopimussuhteessa tilaajaan. Meidän kannaltamme iso tehtäväkokonaisuus on sovittaa lukuisat eri tekniikkaurakat yhteen. Niitä on huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi normaalissa toimistokohteessa”, vastaava mestari Kai Österlund Hartela Länsi-Suomi oy:stä kertoo.

Vastaava mestari Kai Österlund (vas) ja rakennuttamispäällikkö Tuomo Lehtisalo ovat tyytyväisiä etenemiseen.

Hartelan noin 70 miljoonan euron projektinjohtourakka alkoi viime vuonna. Österlundin mukaan työmaan etenemisen kannalta ei juurikaan ole väliä sillä, ovatko tekniikkaurakat aliurakoita vai alistettuja sivu-urakoita, kuten tällä työmaalla.

”Tilaajan kannalta alisteinen sivu-urakka on siinä mielessä hyvä, että talotekniikkasuunnitelmien valmiusaste on kilpailutusvaiheessa korkeampi verrattuna siihen, että suunnitelmat olisivat olleet jo aikaisemmin kilpailutetun PJU-urakan laskenta-aineistossa”, Tuomo Lehtisalo sanoo.

Turun yliopistollisen keskussairaalan T3-sairaala Toteutusaika: 2016 – 2021 (kaksi eri urakkaa)

Rakennuttaja: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Hankkeen kokonaiskustannukset: 189 milj. euroa

Projektinjohtourakoitsija: Lemminkäinen (silta), Hartela Länsi-Suomi (sairaala)

Rakennesuunnittelija: Sweco

Lvis-urakoitsija: Caverion Suomi oy

Rakennettu kahden sähköraiteen ja kuuden moottoritiekaistan päälle

Kellarittomuus on vaikuttanut myös talotekniikan materiaalivalintoihin. Esimerkiksi viemäriputket jäävät rakenteiden sisään, koska niitä ei alapuolisen liikenteen takia juuri pääse turvallisesti huoltamaan. Siksi niiden käyttöikävaatimus on yli sata vuotta.

”Tällaista yhtä pomminvarmaa putkiratkaisua ei ole 30-vuotiselle uralleni aiemmin osunut. Putket hitsataan haponkestävästä teräksestä”, lv-urakasta vastaavan Caverionin projektipäällikkö Jyrki Kivinen sanoo.

Haponkestävä viemäriputki maksaa noin tuplasti mustaan teräkseen ja mustaan muoviin verrattuna. Lisäksi sen hitsaaminen on vaativaa, koska siinä käytetään suojakaasua. Suojakaasun avulla saumat saa mahdollisimman sileiksi. Ne on silti tarkistettava sekä visuaalisesti videokameralla että kuvaamisen jälkeen painekokein.