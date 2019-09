Hämeenlinnaan rakennetaan poikkeuksellinen vankila – ”Tässä vankilassa ei ole kaltereita”

Vankeinhoidon toiminnalliset tavoitteet ovat tällä hetkellä murrosvaiheessa, mikä näkyy uusien vankilarakennusten arkkitehtuurissa ja tekniikassa. Hämeenlinnan uudessa naisvankilassa vangeilla tulee olemaan valvottu, kehittyneen turvallisuustekniikan suoma yhteydenpitomahdollisuus sekä vankilan sisällä että sen ulkopuolelle.

Yhteydenpito toisiin vankeihin ja omaisiin on yleensä rajoitettu minimiin ja silloinkin sen on pitänyt olla tarkasti valvottua. Digitalisaatio antaa kuitenkin mahdollisuuden muuttaa tätä käytäntöä vapaammaksi.

”Täällä uudessa vankilassa ei esimerkiksi ole kaltereita. Toinen uudistus on, että yhteydenpito tarkkaan rajatussa verkossa tulee mahdolliseksi”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen Länsi-Suomen alueen projektijohtaja Tarja Hietamäki.

Alkuvuodesta rakenteille saatu vankila toteutetaan allianssihankkeena, jossa päätoteuttajana toimii SRV. Projektipäällikkö Pekka Kähkönen pitää valittua toteutusmuotoa tässä tapauksessa mielekkäänä, koska hanke on vastaavien referenssien puuttuessa erityisen vaativa.

”Toiminnallinen konsepti oli uusi, minkä lisäksi kehittämisvaiheen aikana tarkentui, mikä on paras energiaratkaisu. Myös yläpohjan rakenneratkaisua parannettiin kehitysvaiheessa. Tavoitteena oli saada vedenpitävä tuuletettu yläpohjarakenne esivalmistettuna rakenteena ontelolaatan päälle. Tässä on myös onnistuttu monimuotoisesta katosta huolimatta.”

Mutkikasta geometriaa ja viihtyvyyttä

Noin 8 000 bruttoneliömetrin kerrosala jakautuu useisiin sakaramaisiin siipiin ja toisaalta suorakaiteen muotoiseen rakennusosaan. Rakennus on 1–2-kerroksinen, ja siinä on talotekniikkaa niin paljon, että se oli järkevää sijoittaa tuuletettuun alapohjaan. Tästä syystä alapohjan kokonaiskorkeudesta pääosa on talotekniikkatilana toimivaa rossipohjaa, jonka suunnittelussa on otettu huomioon ilman kuivatus, ilmanvaihto ja painesuhteet.

Yläpohjan kosteudenhallinnan perusta tulee puolestaan luoduksi niin, että rungon pystytyksen yhteydessä ontelolaattojen yläpuolinen puuelementtirakenteinen katto tulee varustetuksi bitumihuovalla jo puuelementtitehtaalla.

Tarja Hietamäki ja Pasi Haakana luottavat saksalaiseen sinkkipeltikattoon. Kuva: Matti Vuohelainen

”Katon mutkikkaan geometrian takia sääsuojan rakentaminen lohkojen rungon päälle olisi ollut lähes mahdotonta. Bitumihuopapinnoitettu puuelementtirakenteinen vesikatto ajaa saman asian siihen asti, kun saksalaisvalmisteinen sinkitty peltikatto on saumattu paikalleen”, perustelee työmaan vastaava mestari Pasi Haakana SRV:stä.

Puuelementtirakenteiseen kattoratkaisuun päätyminen on sekin Haakanan mukaan seurausta katon monimuotoisuudesta ja halusta saada katto vedenpitäväksi nopealla aikataululla. Muutoin naisvankilan rungossa on betoni hallitsevassa asemassa. Ontelolaattaelementit ja rungon valmisbetoni saadaan lähietäisyydeltä Betsetin tehtaalta. Muut runkoelementit ja julkisivujen graafiset väribetonielementit puolestaan toimittaa Betoniluoma.

Sellien lattioiden, kuten koko rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa, on keskeisenä periaatteena mahdollisimman suuri huoltovapaus. Lattiarakenne on siksi saumaton ja epoksipinnoitettu. Yhteisissä tiloissa sekä sisällä että ulkona jaloittelualueilla on panostettu aiempaan vankilarakentamiseen nähden enemmän myös estetiikkaan ja viihtyvyyteen, minkä on rakennuttajan tavoitteiden mukaisesti määrä palvella muun muassa opiskelumotivaatiota.

Hämeenlinnan uuteen naisvankilaan tulee myös ompelimo, jonka palveluja tullaan välittämään vankilan ulkopuolisille asiakkaille.

Maalämpöä elinkaaritaloudellisesti

Allianssiperiaatteella toteutettava naisvankila valmistuu syksyllä 2020 lähes kahden vuoden työmaavaiheen jälkeen. Työmaavaihetta edelsi noin puolen vuoden kehitysvaihe, jonka aikana optimaaliseksi lämmitysratkaisuksi valikoitui maalämpö.

”Toteutuskustannuksiltaan maalämpö ei ollut halvin vaihtoehto. Elinkaarilaskelma kuitenkin osoitti sen kustannustehokkuuden. Kaikkiaan tontille on asennettu 39 maalämpökaivoa noin 250 metrin syvyyteen”, kertoo SRV:n uuden Energia- ja elinkaaripalvelun johtaja Jere Pirhonen.

Hän kertoo maalämmön lisäeduksi sen, että sitä voi käyttää työmaanaikaiseen lämmitykseen.

”Tätä mahdollisuutta on tähän asti käytetty työmailla tarpeettoman vähän. Maalämpökaivothan asennetaan etupainotteisesti verrattuna perinteisiin energiaratkaisuihin, jotka normaalisti vaativat pitkälle vietyä talotekniikkaa ennen kuin niitä voidaan hyödyntää.”

Erityistä naisvankilan talotekniikassa on myös pitkälle viety automaatio. Sen merkitys ei rajoitu talotekniikan ohjaamiseen ja valaistuksen ja ilmanvaihdon optimointiin. Lisäksi rakennusautomaation mahdollisuudet ovat käytössä myös kosteudenhallinnassa. Ala- ja yläpohjassa ja seinärakenteissa on taajaan asennettuina kosteusantureita, joiden avulla kosteusongelmat ja hoitamattomista seuraavat kosteusvauriot tulevat ennalta ehkäistyiksi.