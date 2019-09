Hemsö rakennuttaa kaksi uutta paloasemaa Oulun kaupungille – investoinnin arvo yli 25 miljoonaa

Yhteiskuntakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoittaja Hemsö on voittanut Oulun kaupungin hankintakilpailun kahdesta uudesta paloasemasta. Hemsö vuokraa Linnanmaan ja Raksilan paloasemat Oulun kaupungille 25 vuoden vuokra-ajalla.

Hemsön kokonaisinvestoinnin arvo on noin 25 miljoonaa euroa. Linnanmaan paloaseman arvioitu valmistumisaika on kesä 2021, ja Raksilan paloaseman valmistumistavoite on kevät 2023. Ennen Raksilan paloaseman uudisrakennuksen töitä Oulun kaupunki purkaa kohteesta vanhan paloaseman.

”Hankintakilpailun voitto on Hemsölle merkittävä asia. Strategiamme mukaisesti haluamme jatkossa rakennuttaa aiempaa suuremman osan kohteistamme itse, ja tämä kokonaisuus tukee tavoitettamme”, Hemsön maajohtaja Jarkko Leinonen sanoo tiedotteessa.

”Vuokrasopimusten allekirjoituksen jälkeen alkaa kehitysvaihe, jossa Oulun kaupunki ja Hemsö kehittävät yhteistyössä hankkeen suunnitelmat rakennuslupa- ja toteutusvaihetta varten”, projektipäällikkö Eero Keränen Oulun Tilapalveluista kertoo.

Paloasemien käyttäjänä toimii Oulu-Koillismaan pelastuslaitos. Sekä Linnanmaan että Raksilan paloasema rakennetaan energiatehokkaiksi kiinteistöiksi, joissa on otettu huomioon ympäristö sekä kiinteistöjen terveellisyys ja turvallisuus.

”Paloasemat on suunniteltu siten, että osa sähköstä voidaan tuottaa aurinkopaneeleilla. Lisäksi tutkimme yhdessä kaupungin kanssa geoenergian hyödyntämisen mahdollisuuksia. Maalämmön ja -kylmän avulla osa kiinteistön ostamasta kaukolämmityksestä ja jäähdytysenergiankulutuksesta on mahdollista korvata kohteessa tuotetulla energialla”, Hemsön kehityspäällikkö Simo Karjalainen sanoo.

Yhtiö hakee kohteisiin Breem-ympäristösertifikaattia, jonka tavoitetaso on Very Good.

Hemsön kiinteistökannan kokonaisarvo on noin 4,6 miljardia euroa. Sen enemmistöomistaja on Ruotsin valtion eläkerahasto AP3.