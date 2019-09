Jatke rakentaa A-Kruunulle ison asuntokohteen Tuusulaan

Kohteen rakentaminen alkaa lokakuussa. Vastaanottoa porrastetaan niin, että ensimmäinen osa vastaanotetaan huhtikuun lopussa 2021 ja jälkimmäinen osa lokakuussa 2021.

A-Kruunun korkotukivuokratalo on Rykmentinpuiston ensimmäisiä käyntiin lähteviä hankkeita. Tuusulan keskustaan, Hyrylän vanhalle kasarmialueelle on tarkoitus rakentua lähivuosina asunto yhteensä 15000 ihmiselle.

A-Kruunu on valtion erityistehtäväyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa vuosittain noin 800 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. Yhtiön toiminta-alue on Helsingin seutu ja muut suurimmat kaupunkialueet.