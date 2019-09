Kiinteistösijoittajat ostivat Hartelalta 240 asuntoa

Hartela on myynyt kolme kerrostaloa 60 miljoonalla eurolla.

Rakennusliike Hartela on myynyt kolme kerrostalostaloa Espoon Asunnoille, Kojamolle sekä IceCapitalille. Taloissa on yhteensä 240 asuntoa ja niiden arvo on yhteensä miltei 60 miljoonaa euroa.

Talot rakennetaan Espoon Niittykumpuun Länsiväylän ja Kehä II:n viereen. Hartela on kohteiden pääurakoitsija ja työt alkavat tänä syksynä.

Hartelalla on yhtiön tiedotteen mukaan alueella myös yksi perustajaurakointikohde.