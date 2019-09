Olkiluodossa alkoi vielä yksi jättihanke – kustannusarvio 150 miljoonaa euroa

Ydinjätteen varastointihanke vie neljä vuotta, jona aikana aiemmin louhittuihin tiloihin valmistuu ydinjätteen kapselointilaitos ja sinne asennetaan loppusijoituksen aloittamiseen tarvittavat järjestelmät. Kun tämä on tehty, kaikki Olkiluodon ja Loviisan viiden ydinvoimalan käytetty polttoaine sijoitetaan Eurajoelle, Olkiluodon ydinvoimaloiden välittömään läheisyyteen. Rakennustekniikassa korostuu monipuolinen paikalla valetun betonin käyttö.

Kun silloinen Imatran Voima ja Olkiluodon ensimmäisiä voimaloita varten perustettu Teollisuuden Voima saivat ensimmäiset ydinvoimaloidensa rakennusluvat, ne vastavuoroisesti sitoutuivat sijoittamaan runsaasti markkoja juuri perustettuun Suomen Ydinjätehuoltorahastoon. Varoja kertyi rahaston kassaan tehtyjen sähköenergiakauppojen suhteessa.

”Suomen valtio teki aikanaan kaukaa viisaasti, kun se velvoitti yhtiöt maksamaan jokaisesta tuotetusta ja myydystä kilowattitunnista. Monissa muissa maissa ydinjätteen varastointiin ei tahdo liietä varoja”, Posivan projektipäällikkö Tommi Virtanen pohtii.

Rahastolla on Virtasen mukaan kassassa tällä hetkellä runsaat kaksi miljardia euroa, joka riittää nyt käynnistyneen kapselointihankkeen rahoitukseen sekä ydinjätteen loppusijoitukseen. Koko hankkeen kustannusarvio on noin 500 miljoonaa euroa. Tästä kapselointilaitoksen osuus on 150 miljoonaa, johon sisältyy rakennusteknisten töiden lisäksi talotekniikka ja osa ydinjätekapselien käsittelyyn tarvittavista erikoislaitteista. Talotekniikka on turvallisuuden kannalta tärkeissä järjestelmissä kahdennettua, muuten talotekniikka on suhteellisen tavanomaista.

Rakennetekniikka sen sijaan on kaikkea muuta kuin tavallista. Sijoituspaikkatutkimusten alkamisen aikoihin vajaat 40 vuotta sitten oli vielä täysin auki, mihin päin Suomen ydinjäteluola tullaan louhimaan – jos mihinkään. Tuolloin olivat puntaroitavina Eurajoen lisäksi muun muassa Kuhmo, Äänekoski ja Lavia. Eurajoki, siis Olkiluoto, tuli valituksi sekä logististen etujen että tutkimuksin ehyeksi todetun kallioperän ansiosta. Vuonna 1995 Fortum ja Teollisuuden Voima perustivat Posivan huolehtimaan ydinvoimalaitostensa käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta.

Louhintavaiheesta valuihin

Louhinta alkoi sen jälkeen, kun valtioneuvosto teki vuonna 2002 periaatepäätöksen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta Olkiluotoon ja Onkaloksi nimetyn ydinjätevarastoluolan rakentamisesta. Tutkimustilana toimineen Onkalon louhinnat päättyivät neljä vuotta sitten, ja samoihin aikoihin rakennuttaja sai kapselointilaitoksen rakentamisluvan. Tämän jälkeen alkoi varsinainen loppusijoitustilojen rakentaminen maan alle. Tämän vuoden kesäkuussa käynnistyi kapselointilaitoksen rakentaminen Skanskan urakoimana.

”Tarjokkaita oli toki useita, mutta mukaan tarjouskisaan pääsivät vain ne yritykset, joiden toiminta on vakaata ja eettisesti kestävää”, Tommi Virtanen toteaa.

Ennen kuin Skanska aloitti kolmivuotisen urakkansa, käytiin läpi pitkä valmisteluvaihe. Näin ollen urakkamuoto on hyvin lähellä allianssia. Se ei voi kuitenkaan muodollisesti olla sitä, koska ydinvoimaa koskevien säädösten mukaan ydinvoimalaitoksen luvanhaltijan tulee olla viranomaisten suuntaan yksin vastuussa hankkeesta.

Käytännössä Posivan ja Skanskan projektiorganisaatiot ovat kuitenkin sulautuneet työmaatoimistossa toisiinsa.

”Työmaa kestää niin kauan, että organisaatiot kyllä tulevat riittävän tutuiksi toisilleen”, Posivan työmaapäällikkö Jari Eskola sanoo.

Tällä hetkellä työmaa on toiminut kolme kuukautta, ja sinä aikana on päästy perustustöissä pitkälle. Suurin valu on toistaiseksi ollut noin 300 kuutiometriä, minkä verran upposi kuutioita 800 millimetriä paksuun pohjalaattaan. Pohjalaatan keskellä on varaus kapselihissille, jolla umpitiiviisiin kapseleihin sijoitettu ydinjäte tullaan aikanaan kuljettamaan Onkalon pohjalle yli 400 metrin syvyyteen.

Perusteellisia testejä ja ahkeria robotteja

Loppusijoitustoiminnan testatuin ja kriittisin rakenneosa on käytetyn polttoaineen suojakapseli. Polttoaine tullaan tuomaan Loviisasta ja lähinaapurista Olkiluodon 1- ja 2-voimaloista erikoiskuljetuksina. Kapselointilaitoksella polttoaine sijoitetaan kapseliin, jonka sisäosa on valurautaa ja ulkovaippa kuparia.

Kapselit kuljetetaan maan alle ja sijoitetaan loppusijoitustunneleihin porattuihin pystyreikiin. Kukin loppusijoitusreikä vuorataan bentoniittisavesta tehdyllä, paksulla kuparikapselia suojaavalla puskurilla. Tämän jälkeen tunneli täytetään granuliseoksella, joka koostuu eri kokoihin murskatuista bentoniittipelleteistä.

”Käytettyä polttoainetta tuodaan kapselointilaitoksen aikanaan valmistuttua pienissä erissä. Olemme laskeneet, että loppusijoitustoiminta ulottuu nykytahdilla noin sata vuotta eteenpäin”, Virtanen arvioi.

Kun kapselit on sijoitettu luolaan, niihin ei ihmiskäsi tule koskemaan ehkä koskaan. Koska kuitenkin kaikki rakenteet ja rakennukset tarvitsevat säännöllistä huolenpitoa, robotiikan hyödyntäminen jää ainoaksi vaihtoehdoksi.

Robottien käyttö on luonnollista ja jopa välttämätöntä myös kapselointilaitoksella, jos pitää työskennellä säteilyvaarallisella alueella. Esimerkiksi edellä mainitut kapselien kuparikuoret tullaan hitsaamaan kitkatappihitsauksena. Suomessa vähän käytetyssä menetelmässä voimakkaasti pyörivä terä synnyttää kitkan kautta lämpöä, mikä johtaa rinnakkaisten metallipintojen sulautumiseen yhteen.

Maanjäristyskuormatkin huomioitava

Ydinjätteen kapselointilaitoksen rakennesuunnittelu poikkeaa oleellisesti kaikista muista rakennustyypeistä. Ydinvoimalarakennusten tavoin rakenteiden paksuudet määräytyvät ensisijaisesti säteilyturvallisuuden kautta: ne ylittävät lujuusmitoituksen perusteella määritetyt paksuudet.

Olkiluodon kapselointilaitos Luolaston louhinta 2003–2015

Kapselointilaitoksen rakentaminen 2019–2022

Rakennuttaja: Posiva

Pääurakoitsija: Skanska

Rakennesuunnittelija: Sweco

Hankkeen kustannukset: noin 500 miljoonaa euroa (kapselointilaitospääurakan osuus noin 150 miljoonaa euroa)

Ydinjätteen loppusijoitus: vuoteen 2120 asti

”Laattarakenteisiin kohdistuvat neliökuormat ovat tyypillisiä raskaassa teollisuusrakentamisessa käytettäviä hyötykuormia. Paikoin on suuria laitteista aiheutuvia pistekuormia. Raudoitusmäärät generoidaan suoraan laitoksesta tehdystä laskentamallista. Raudoituksen mitoituksessa on otettu huomioon myös maanjäristyskuormat”, Olkiluodon kapselointilaitoksen rakennesuunnittelusta vastaava Anssi Mäntynen Swecosta kertoo.

Ydinjätelaitosten suunnittelussa on noudatettava niitä koskevaa Säteilyturvakeskuksen yvl-ohjeistusta, jossa yhtenä suunnittelukriteerinä on kestävyys maanjäristyksiä vastaan. Suomessa tämä näkökohta ei tietenkään ole ensisijainen, mutta kuitenkin yvl-ohjeiden mukaisesti huomioon otettava asia.

Laitoksen sydän on käytetyn polttoaineen käsittelykammio, jossa polttoaine siirretään loppusijoituskapseleihin. Kammion runkona on paksu paikalla valettu betonirakenne, jonka sisäpintaan kiinnitetty haponkestävä teräsverhous varmistaa rakenteen tiiveyden.