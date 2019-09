Pitomaalaus oy osti Lainisalo Rakennusmaalaus oy:n liiketoiminnan

Kauppaa koskevan tiedotteen mukaan liiketoimintakauppa ei vaikuta operatiivisiin kenttätoimintoihin. Lainisalo Rakennusmaalauksen henkilöstö sekä työkohteet siirtyvät Pitomaalaukselle 27.9.2019 alkaen.

”Pitomaalaus oy on toimialansa vahva kasvaja ja minulla on ilo saattaa loistavat Lainisalo Rakennusmaalaus oy:n ihmiset osaksi Pitomaalaus oy:n tiimiä. Tulemme Lainisalolla jatkossa panostamaan yhtiön teolliseen osaamiseen ja kansainvälistymiseen. Tämän järjestelyn tarkoituksena on vahvistaa ja varmistaa molempien, sekä rakennus- että teollisenmaalaamisen tulevaisuus ja tämä liiketoimintakauppa on erittäin luonteva osa kasvustrategiaamme. Rakennusmaalauksen liiketoiminta pystyy kehittymään paremmin rakennusmaalaus ammattilaisen käsissä, kuin osana teollisen maalaamisen konsernia.” kertoo Lainisalo oy:n toimitusjohtaja Pertti Lainisalo.

Lainisalo Oy on vuonna 1990 perustettu teollisuusmaalaukseen ja pintakäsittelyyn erikoistunut yritys. Lainisalo Rakennusmaalaus on Lainisalo oy:n tytäryhtiö, jonka liikevaihto on noin 4,5 miljoonaa euroa vuonna 2019. Koko Lainisalo konsernin liikevaihto kuluvana vuonna on noin 10 miljoonaa euroa.

Pitomaalaus oy on julkisivu- ja parvekesaneeraus- sekä tasoite- ja maalausalan yritys, jonka kuluvan tilikauden liikevaihto on yli 10 miljoonaa euroa ilman nyt tehtyä liiketoimintakauppaa. Yrityskaupalla Pitomaalaus Oy:n henkilöstömäärä nousee yli 150 henkilöön.