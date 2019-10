Espoon Keilaniemeen kaavaillaan jopa 30000 neliön hotelli- ja kongressikeskusta

Hotellin suunniteltu huoneluku on 660. Koko hankkeen laajuus on peräti 30000 neliömetriä.

Hankkeen taustalla on norjalainen AB Invest AS, joka on hakenut kaupungilta suunnitteluvarausta. Tavoitteena on käynnistää suunnittelu ja kehittäminen viipymättä.

Espoon teknisen toimen johtajan Olli Isotalon mukaan AB Invest AS:n suunnitelma vastaa erinomaisesti Keilaniemen kehittämiselle asetettuja tavoitteita.

”Keilaniemeä kehitetään kansainvälisesti ja kansallisesti merkittäväksi yritys-, tutkimus- ja innovaatioalueeksi, joka elää ja kehittyy tiiviissä vuorovaikutuksessa viereisen Aalto-yliopiston kanssa. Alueella toimii useiden kansainvälisten pörssiyritysten pääkonttoreita, ja tulevaisuudessa siellä myös asutaan hyvien palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksien äärellä.”

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto käsittelee hakemusta kokouksessaan maanantaina 14. lokakuuta.