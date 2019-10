Infrabetoneissa yritetään paluuta normaaliin – betoniteollisuus nurisee uusien ohjeiden korkeita lujuusvaatimuksia

Osa niistä asioista, joita Liikennevirasto syksyn 2016 myllykirjeessään vaati valmisbetonin valmistajilta ja koko betoniketjulta, tullaan uusien infrabetoniohjeiden myötä lieventämään. Lujuusvaatimukset kuitenkin kiristyvät.

Aalto-yliopiston professori Jouni Punkki sanoo, että jos verrataan tilannetta myllykirjettä edeltävään käytäntöön, kiristystä tulee monin paikoin.

”Mutta jos verrataan myllykirjeen vaatimuksiin, sanoisin, että vaatimukset ovat monin paikoin lieventyneet ja toivottavasti myös selkeytyneet.”

Tärkeä lähtökohta on ollut tehdä sellaiset ohjeet, että niitä voidaan noudattaa ja valvoa ja että kaikki toimijat tekevät asiat samalla tavoin.

Infrabetoniohjeiden ensimmäinen luonnos valmistui vuodenvaihteessa, mutta teollisuuden vastaanotto oli niin tyrmäävä, että Punkki on tehnyt uudet ohjeet, jotka ovat nyt lausunnolla.

Kemijärven silta toi esiin laajat lujuusongelmat

Luottamus siltabetonien lujuuteen romahti vuonna 2016, kun Kemijärven sillassa ja Turun sairaalan siltarakenteissa havaittiin niin vakavia lujuudenalituksia, että ne jouduttiin purkamaan. Myöhemmin kuudessa uudessa sillassa huomattiin vastaavia lujuuden alituksia.

Kemijärvellä syynä alituksille oli liian suuri ilmamäärä, joka taas aiheutui ohjeiden noudattamattomuudesta, totesi tapauksen analysoinut tekniikan tohtori Seppo Matala.

Kemijärven ja Turun tapauksia ei hänen mukaansa olisi syntynyt, jos betonin ennakkokokeet olisi tehty asetettuja vaatimuksia noudattaen. Alilujat ja yli-ilmaiset betonit eivät olisi koskaan päässeet edes tuotantoon. Ennakkokoevelvoite koskee sekä lujuuden että säilyvyyden testausta.

”Jos olisi toimittu oikein ja ohjeiden mukaisesti, yli-ilmaongelma olisi paljastunut jo ennakkokokeissa”, vahvisti asian professori Jouni Punkki Robust Air -selvityksessään vuonna 2017.

Liikenneviraston myllykirje sisälsi lisävaatimuksia valvonnalle, mutta sen tärkein viesti oli, että ohjeita pitää noudattaa.

Myllykirje muutti Punkin mukaan tilanteen totaalisesti. Yksi betonivalmistaja kertoi hänelle, että ennen sitä betonin ilmamäärää ei mitattu juuri ikinä työmaalla.

Punkin tekemien haastattelujen mukaan tilanne on parantunut ja on nyt kohtuullisen hyvä. Lujuusalituksia on kuitenkin tullut edelleen, ja betonin notkeuden ja ilmamäärien suhteen on ollut yhä hankaluuksia. Työmaalla iso osa valmistusprosessia on ollut yhä kevyesti valvottua. Yhteistyö urakoitsijan ja betonivalmistajan välillä on paikoin erinomaista, mutta puuttuu paikoin kokonaan. Kaiken kaikkiaan vaihtelu on suurta toimijoiden sisällä.

Teollisuuden ja tilaajan yhteentörmäys alkuvuonna

Viime keväänä oli tarkoitus vihdoin siirtyä normaalitilaan, kun Väylävirasto julkaisi ehdotuksensa uusiksi infrabetonin valmistusohjeiksi. Betoniteollisuuden voimakkaan vastustuksen vuoksi Aalto-yliopisto haki Jouni Punkin johdolla kompromissiratkaisua niin, että ohjeet kelpaisivat kaikille osapuolille.

Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtajan Jussi Mattilan mukaan ”törmäys” johtui siitä, että silloisen ohjeversion määräämät ennakkokokeet olivat liian massiiviset. Pelkona oli, että valmistajat eivät lähde sellaisia tekemään ja infrabetonien saatavuus heikkenisi.

Betoniteollisuus näki myös osan ennakkokokeista sellaisina, että ne eivät tuota lisäarvoa.

Paljon keskustelua käytiin Väyläviraston vuodesta 1992 käyttämästä P-lukumenetelmästä, jolla varmistetaan betonin pakkas- ja suolakestävyys. Seppo Matala oli yksi tuon menetelmän kehittäjistä. Muissa maissa tuo sama asia joudutaan testaamaan hankalammin kohdekohtaisesti.

Jussi Mattila ehdotti vuonna 2017 P-lukubetoneista luopumista, koska ne olivat osoittautuneet betonoinnin kannalta erittäin vaativiksi.

Väylävirasto halusi kuitenkin pitää P-lukubetoneista kiinni. Mattilakin hyväksyy nyt tämän, koska niiden käytöllä on pitkät perinteet.

Punkin mukaan P-luvussa ei sinänsä ole ollut suurempia vikoja. Joiltakin osin vaatimuksia ei aikaisemmin ollut kirjattu riittävän tarkasti ja siihen on nyt pyritty tekemään muutoksia.

EU:n kovimmat lujuusvaatimukset

Monin osin vaatimuksia on Punkin mukaan lievennetty siitä, mitä alkuvuonna ehdotettiin. Poikkeuksena ovat lujuusvaatimukset. Niissä ongelma on se, että mikäli betonin valmistaja tekee betonia, joka juuri ja juuri täyttää EN206:n vaatimukset, betonin lujuus sillassa ei ole suunnitteluolettamuksien mukainen.

Betoniteollisuutta luonnollisesti hiertää se, että infrabetoneille on asetettu tiukemmat lujuusvaatimukset kuin eurooppalaiset standardit edellyttävät.

Nyt myös betonin ilmamäärälle on yläraja. Aikaisemmin oli vain alaraja, mikä osaltaan aiheutti ongelmat, eli myytiin ilmaa.

Infrabetoneilta vaadittavat ennakkokokeet olivat toinen kipupiste teollisuudelle. Näitä vaatimuksia on nyt lievennetty, mutta toisaalta mukaan on tullut kohdekohtainen ennakkokoe vaativissa kohteissa. Se tehdään yhteistyössä urakoitsijan ja betonin valmistajan kanssa ja sillä yritetään tiivistää yhteistyötä betonin valmistajan ja urakoitsijan kesken.

Betoniteollisuus on vain osa laatuketjua

Punkin mukaan infrabetonin valmistajat ovat selvästi parantaneet laatutasoaan, mutta parantamisen varaa on ollut koko rakentamisketjulla: suunnittelijat–valvojat–urakoitsijat–valmisbetoniyhtiöt.

Jussi Mattila kummastelee sitä, miksi betonin toimittaja nähdään yksin syypäänä laatuongelmiin.

Mattilan mukaan yksi keskeinen syy laatuongelmiin on ollut se, että työmailla halutaan käyttää hyvin hienorakeisia ja notkeita betonimassoja, jotka ovat P-lukumassoiksi tehtyinä hyvin erottumisherkkiä ja siksi erittäin vaativia valettavia.

Osasyy notkeiden ja hienojen massojen käytölle on se, että raudoitukset on tehty niin tiheiksi, että vain tällaiset massat saadaan vaakasuoraan uittamalla muottiin, vaikka se on ohjeissa kielletty menettely ja sallittu vain itsestään tiivistyvälle betonille.

Uusissa infrabetoniohjeissa betonirakentamiseen on haettu lisävarmuutta sillä, että infrabetoneissa koekappaleiden puristuslujuuden tulee ylittää suunnittelulujuus normaalia enemmän.

”Tällä halutaan antaa lisää marginaalia työmaalle niin, että betonin lujuusvaatimukset saadaan täyttymään huonommallakin työsuorituksella”, Mattila epäilee.

Talonrakentamisessa lujuusmarginaali perustuu siihen, että betonityöt toteutetaan betonitöiden standardin vaatimusten mukaisesti. Kun tämä marginaali ei ole riittänyt infrapuolella, on todettu, että sitä pitää nostaa.

Mattilan mielestä pitäisi kiinnittää huomiota myös siihen, että toteutus ja sen laadunvalvonta tehdään standardien mukaisesti. Silloin normaali lujuusmarginaali riittäisi.

Eri mieltä ennakkokokeiden tarpeellisuudesta

Väylävirasto luottaa Mattilan mukaan siihen, että perusteellisilla ennakkokokeilla voidaan varmistaa, että betoni on tarkalleen halutun laatuista toimitusajankohtana. Betoniteollisuus näkee ennakkokokeiden merkityksen paljon pienempänä.

Väylävirasto tavoittelee sitä, että infrabetonin resepti lyötäisiin ennakkokokeilla lukkoon, mutta silti valmistaja vastaisi siitä, että betonin ominaisuudet ovat vaaditunlaiset. Tämä ei Mattilan mukaan ole mahdollista.

Koska betonin keskeisten raaka-aineiden ominaisuudet (erityisesti kiviaineksen, mutta myös sementin ja seosaineiden) ominaisuudet vaihtelevat hieman koko ajan, samalla reseptillä ei Mattilan mukaan tule koko ajan samanlaista betonia. Reseptiä on hienosäädettävä jatkuvasti raaka-aineissa tapahtuvien muutosten mukaan.

”Betoninormit tuntevat joko koostumuksen mukaisen betonin (resepti lyöty lukkoon, ominaisuudet vaihtelevat hieman raaka-aineista riippuen) ja ominaisuuksien mukaisen betonin, missä valmistaja säätää reseptin ja vastaa siitä, että tilatut ominaisuudet toteutuvat (lujuus, työstettävyys, säänkestävyys jne..”

Nyt InfraRYL ja Infrabetonien valmistusohjeluonnos ovat ristiriitaisia, joten ne tulisi Mattilan mielestä yhtenäistää.

”Samoin tulee selkeyttää vastuut myös ennakkokokeiden teon osalta. Työmaakokeet lipsahtavat helposti betonin valmistajan tehtäväksi.”

Miten käy pienille valmistajille vaatimusten kiristyessä?

Mattila on jo huolissaan infrabetonien saatavuudesta maakunnissa.

”Jos infrabetoneille edellytetään useiden kymmenien tuhansien eurojen hintaisia ennakkokokeita, voi olla, että pieneen, muutaman sadan kuution siltavaluun tai muutaman kymmenen kuution korjausvaluun ei löydy järkevän ajomatkan säteellä yhtään betonitoimittajaa.”

Mattila on huolissaan myös siitä, että talonrakennuksen ja infrarakentamisen säädökset loittonevat toisistaan, vaikka parkkitalossa ja sillassa on samat säärasitukset. Uusien ohjeiden mukaan infrabetonien lujuus lasketaan puristuskoetuloksista eri tavalla kuin talonrakentamisessa. Jatkossa betonitehtailla tarvitaan siis kaksi rinnakkaista laadunvarmistusmenetelmää, joiden vaatimukset poikkeavat toisistaan.

Tärkeimmät muutokset ohjeissa

P-lukubetonien määrä on ollut liian suuri. Määrä on nyt karsittu kuuteen, josta neljä on varsinaisia P-lukubetoneja. Mahdolliset välilaadut korvataan paremmalla laadulla.

Aikaisemmin käytössä oli kaksi kriteeriä: tehollisen vesimäärän enimmäisarvo ja kokonaishienoainesmäärän enimmäisarvo. Nyt on luovuttu jälkimmäisestä. Arvoja on hieman kasvatettu ja it-betonille sallitaan 5 kuutiodesimetriä kuutiolle suurempi vesimäärä.

Valmistaja määrittelee betonikohtaisesti tavoiteilmamärän. Maksimimäärä on 5,5 %.

Ennakkokokeiden tarkoituksena on varmistaa betonin valettavuus/tiivistettävyys, puristuslujuus sekä säilyvyys. Tehdaskohtaiset ennakkokokeet ovat Kiwan tarkastusten piirissä. Kohdekohtaiset ennakkokokeet vaaditaan vain vaativassa kohteessa. Niitä kontolloi Väylä.