Infran Paavo Syrjö uskoo ratarahaa heltiävän EU:lta

Infra ry:n toimitusjohtajalla Paavo Syrjöllä on Suomen poliittisille päättäjille selkeä viesti: Euroopan unioni tukee avokätisesti ratahankkeita, kunhan vain hyviä hakemuksia osataan jättää. Kumipyöräinfrainvestointeihin tarvittavat eurot on sen sijaan jatkossakin löydettävä kotimaasta.

Liikenneväylien kunnossapito on ollut taajaan esillä myös poliittisissa keskusteluissa. Juha Sipilän hallitus myönsi tähän tarkoitukseen kolmivuotisen rahoituspaketin, jonka viimeinen vuosi oli 2018. Nykyinen hallitus on päättänyt tehdä perusväylänpitoon pysyvän 300 miljoonan euron tasokorotuksen vuodesta 2020 lähtien. Uusinvestointien rahoittamiseksi tilanne on kuitenkin lähes yhtä epävarma kuin aiemminkin.