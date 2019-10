Oulun asema-alueesta kehitetään uusi viiden hehtaarin kaupunginosa

Oulun yhdyskuntalautakunta hyväksyi aiesopimuksen 15. lokakuuta. Aiesopimuksen voimaantulo edellyttää vielä Oulun kaupunginhallituksen käsittelyä ja hyväksyntää 28. lokakuuta.

Aiesopimuksella sovitaan asema-alueen kehittämisen yleisistä tavoitteista sekä maankäytön ja liikenteen yleissuunnittelun kustannusjaosta. Asema-alueen kehittämisessä sitoudutaan edistämään muun muassa elinkaariajattelua, hiilineutraalisuutta sekä rakentamaan sosiaalisesti kestävää kaupunkia.

Senaatin Asema-alueet on jättänyt asemakaavan muutoshakemuksen Oulun kaupungille. Oulun asema-alueen kehityshankkeeseen on liitetty nyt myös oikeus- ja poliisitalon alue ja yhteensä noin viiden hehtaarin laajuisesta alueesta on tarkoitus kehittää keskusta-asumisen, palveluiden, tapahtumien ja matkustamisen elävä kaupunkikeskus.

Senaatin Asema-alueet järjestää yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa asema-alueen ensimmäisen vaiheen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun vuoden 2020 aikana. Tavoitteena on, että uusi asemakaava olisi voimassa vuonna 2022, jolloin alueen rakentaminen voisi alkaa.

Lokakuussa asema-alueella käynnistetään kehityshankkeen valmisteluun liittyvät maaperätutkimukset. Tutkimukset tehdään 21.-31.10.2019.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Oulun asema-alueesta kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja toiminnallisesti monipuolinen uusi kaupunginosa sekä kasvavaa kaupunkia palveleva liikenteen solmukohta.