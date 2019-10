VM: Asuntorakentaminen hidastuu 30 000 asuntoon vuosittain

Kansainvälisten suhdanteiden heikentyminen näkyy valtiovarainministeriön mukaan viiveellä investoinneissa.

Asuntotuotanto on ollut kahden viime vuoden ajan poikkeuksellisen vilkasta ja vuosittain on aloitettu noin 45 000 asunnon rakentaminen. Ministeriö ennakoi taloudellisessa katsauksessaan, että tänä vuonna aloitukset jäävät 38 000 asuntoon. Määrä on linjassa alalla aiemmin julkistettujen ennusteiden kanssa.

Asuntorakentamisen hiipumista kuvaa myönnettyjen rakennuslupien määrien lasku. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana luvat ovat vähentyneet viidenneksen viime vuoden vastaavasta ajasta.

Sen sijaan asuntoja on alettu rakentaa toistaiseksi vain noin seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Rauhoittuminen jatkuu seuraavinakin vuosina. VM ennakoi, että kotimaavetoiset asuntoinvestoinnit palautuvat muutamassa vuodessa normaalille tasolle, joka on noin 30 000 kappaletta vuodessa.

Korjausrakentaminen kasvaa

Korjausrakennusinvestointien ennustetaan kasvavan melko vakaata 1–2 prosentin vuosivauhtia koko ennustejakson ajan.

Suhdanneherkät muut talonrakennusinvestoinnit ovat lähinnä teollisuusrakennusinvestointien ja julkisten palvelurakennusinvestointien kasvun varassa. Osassa suunniteltuja suurhankkeita aikataulut ovat jonkin verran myöhentyneet.

Kokonaisuudessaan investoinnit jäänevät katsauksen mukaan heikommiksi kuin vuonna 2018.