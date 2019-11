Betonimies viihtyy kalassa ja erätulilla

Mies käy kalassa kesät ja talvet, mutta syksyisin viikonloput kuluvat enimmäkseen ase olalla ja metsällä.

Alapuraseen saattaakin liha- ja kalatiskin sijaan törmätä huomattavasti useammin kalastustarvikeosastolla, jossa hän on hakemassa täytettä viehepakkiin tai kalaverkkoa rikkoontuneen tilalle.

”Kyllähän tähän saa halutessaan rahaa uppoamaan – onneksi kuitenkin vähemmän kuin hevosurheiluun, joka sekin kuuluu paheisiini”, Alapuranen naurahtaa.

Isän opissa erämieheksi

Mies tunnustaa jääneensä kalastus- ja metsästyskoukkuun jo polvenkorkuisena, kun alkoi päästä isänsä mukana kala- ja eräreissuille.

”Toisaalta nämä on aika luontaisia juttuja täällä pohjoisessa asuville. Kun kotitalokin sijaitsi Tornionjoen varressa, niin totta kai sieltä haettiin pöytään myös särvintä”, Alapuranen kertoo.

Kotijoen ohella YBT:n toimitusjohtaja hakee saalista mökkimaisemistaan Iso-Vietosen vesiltä. Myös Norjan lohijoet ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi.

”Tosin ei sinne enää saaliin takia kannata suunnistaa. Lohta ja siikaa nousee paljon paremmin tuosta Tornionjoesta.”

Bisnesideoita pilkkijakkaralta

Talvella mies istuu sinnikkäästi pilkkijakkaralla. Pilkkimisessä Alapurasta kiehtoo ennen kaikkea luonnonrauha, jonka keskellä on hyvä vetää henkeä ja irtaantua arjesta. Bonuksena on kirkas kevätaurinko, joka tekee terää pitkän kaamoksen jälkeen.

”Siinä meitä on kaksi lieroa siiman molemmissa päissä, jotka koettavat narrata toisiaan”, Alapuranen virnistää.

Pilkkijakkaran päällä istuskellessa kuuluu syntyneen myös monia hyviä bisnes- ja kehitysideoita. Niille saattaakin ensi vuonna olla entistä enemmän kysyntää.

”Suhdanne tosiaan näyttäisi hieman kääntyvän ja rakentamisen tahti hidastuvan. Ei tässä silti kokonaan pilkille vetäydytä – päinvastoin, nyt pitää kehittää uusia juttuja ja omaa toimintaa. Tässä mielessä pieni jarrutus voi tehdä ihan hyvääkin”, toisen polven betoniyrittäjä pohdiskelee.

Hirvenkaato on tiimityötä

Jos on pilkkijakkaralla aikaa mietiskellä maailmanmenoa, niin hirvimetsällä on sen sijaan oltava hereillä joka hetki. Passimiehen torkahdus kun voi tietää turhaa reissua koko porukalle.

”Metsästyksessä on ihan oma jännityksensä, joka kiehtoo ja koukuttaa. Samalla se on myös tiimityötä, jossa jokaisella on oma tärkeä tehtävänsä”, Alapuranen muistuttaa.

Kaatoja on alla jo useampia, mutta kuluvan syksyn saldo osoitti vielä lokakuun puolivälissä nollaa.

”Jospa se sarvipää tulevana viikonloppuna osuisi vaihteeksi minunkin kohdalle.”

Vaan mikä on miehen suurin saalis lukuisilta kala- ja metsästysreissuilta?

”Se on parikymmenkiloinen lohi. Eikä tämä ole edes kalavale, sillä vonkale komeilee täytettynä firman seinällä.”

Itse asiassa koko YBT:n työyhteisö on innokasta metsästys- ja kalastusväkeä. Perheyritys on myös mukana järjestämässä vuosittaista Peräpohjola Cup -vetouistelukisaa.