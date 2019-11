Caverionin kujanjuoksu on helpottunut

Uudessa vaiheessa yhtiöllä on kolme pääteemaa eli jatkuva kasvu, digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja kasvun kannattavuus.

Kaksi vuotta sitten Caverionin julkistama strategia on toiminut toimitusjohtajan mukaan hyvin ja yhtiö on paremmassa kunnossa kuin Lehtorannan alkuaikoina.

Ohjelma on ollut rankka. Yhtiössä on 2 000 työntekijää vähemmän, se on luopunut tai myynyt kannattamattomia yksiköitään, mutta myös vahvistanut yritysostojen kautta esimerkiksi automaatio- ja kylmätekniikan osaamistaan.

”Palveluliiketoiminta on ollut koko ajan kasvussa ja olemme tehneet siellä merkittäviä kehitysinvestointeja. Asiakaskuntamme on muuttunut matkan varrella ja tällä hetkellä palveluliiketoiminta on noin 60 prosenttia toiminnastamme”, Lehtoranta kertoo.

Palveluliiketoiminta on Lehtorannan mukaan yhtiölle merkittävän tärkeää sen ennustettavuuden ja toistuvuuden vuoksi. Se myös tekee mahdolliseksi myös niin sanotun ristiinmyynnin eli projektimyynnin esimerkiksi huoltopalveluiden ohella.

”Elinkaarihankkeiden kautta olemme saaneet pitkäaikaisia, jopa 20-25 vuoden asiakassuhteita ja solmineet esimerkiksi Itävallassakin ensimmäisellä vuosineljänneksellä ensimmäisen elinkaarihankkeen.”

Caverionin kannattavuudessa on vielä kuitenkin tekemistä. Se on rakennusalan trendin mukaisesti vielä liian alhainen.

”Rakennusala on apukoulun huonoin oppilas kannattavuudessa.”

”Kuin GSM-tekniikan alkuvuodet”

Talotekniikan suuret mahdollisuudet piilevät Caverionin suunnitelmien mukaan digitalisaatiossa ja vastuullisuudessa. Lehtorannan mukaan tilanne näyttää samalta kuin GSM-tekniikan läpimurron alkuvuosina.

”Digitalisaatio on lähtenyt vahvaan nousuun ja vastuullisuuden teema on ryöpsähtänyt paljon suuremmaksi ilmiöksi kuin mitä kuviteltiinkaan. Näemme sen esimerkiksi ilmastoaktivisti Greta Thunbergista ja lapsien ilmastolakkoperjantaista. Valtiot ovat lähteneet mukaan tiukentamaan lainsäädäntöä ja EU-tasoisia ilmastopäätöksiä tehdään. Rakennetussa ympäristössä tehdään paljon modernisaatioita ja uudisrakentamista. Nämä satavat suoraan meidän laariimme.”

Caverion on viime aikoina tehnyt yrityskauppoja, jotka palvelevat sen panostusta esimerkiksi automaatio- ja kylmätekniikkaan. Sen taustalla on esimerkiksi EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD, joka pyrkii nopeuttamaan olemassa olevien rakennusten kustannustehokkaita peruskorjauksia ja lisäämään älykkään teknologian käyttöä rakennuksissa.

Se tarkoittaa esimerkiksi erilaisia automaatio- ja kontrollijärjestelmiä, joilla voidaan monitoroida rakennuksen energiankulutusta.

”Teknologian kehittyminen on tuonut paljon uusia projekteja. Niihin kuuluvat esimerkiksi sähköautojen latausverkot, turvallisuuteen liittyvät ratkaisut sekä esimerkiksi jäähdytysratkaisut.”

Yhtälailla esimerkiksi kylmäaineisiin kohdistuu suuria muutostarpeita. EU:n F-kaasuasetus esimerkiksi pyrkii suitsimaan kylmä- ja ilmastointilaitteiden aiheuttamaa ilmastotaakkaa vuoteen 2030 mennessä.

Sen mukaan ympäristölle vaaralliset kylmäaineet poistuvat ja niiden tilalle jäävät luonnonmukaiset ja muutamat matalan niin sanotun GWP-arvon synteettiset kylmäaineet ja järjestelmät kuten esimerkiksi hiilidioksidi, ammoniakki ja propaani (yleensä waterloop- ja lämpöpumppujärjestelmät).

”Pelkästään Suomessa arvioiduksi vähittäiskaupan investointitarpeeksi on arvioitu miljardi euroa vuoteen 2030 mennessä.”