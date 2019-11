Ekonomistit: Suomen talouden vire kääntymässä heikoksi – nouseeko iPhonen hinta jenkeissä?

Hyvät uutiset Suomen bruttokansantuotteen kasvusta eivät kuitenkaan lämmitä pitkään. Ekonomistit arvioivat, että Suomen talouden yllättävän hyvä vire loppuu pian.

”Talouden isossa kuvassa ei ole tapahtunut missään nimessä mitään positiivista. On todennäköistä, että talousennusteita pitää laskea”, arvioi Elinkeinoelämän keskusliiton johtava ekonomisti Sami Pakarinen uutistoimisto Startelille.

Pakarisen mielestä isot riskit ovat edelleen näkyvissä. Suurimpana on Kiinan ja Yhdysvaltain kauppasota ja sen takana väijyy brexit. Kotimaassa puolestaan kotimaan investointivauhti hyytyy ja ”työllisyys polkee paikallaan”.

Pakarinen kertoo, että bruttokansantuotteen tietoja on jälkikäteen korjattu lähes systemaattisesti alaspäin. Samaan aikaan kaikki ennakoivat indikaattorit eli kuluttajien ja yritysten luottamusta tulevaan mittaavat kyselyt ovat osoittaneet talouden heikentymistä.

Aika heikolta näyttää.”

Moni tekijä ennakoi bruttokansantuotteen laskua

Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist näkee, että moni asia ennakoi Suomen talouskasvun heikentyvän. Hän muistuttaa, että vielä jokin aika sitten teollisuuden tilauskanta oli hyvällä tasolla.

”Tilauskanta on sulanut aika paljon, mutta on vielä kohtuullisella tasolla. Vanha tilauskanta on kannatellut tätä tilannetta.”

Hieman samaan tapaan myös tähän vuoteen voimakkaasti kasvanut työllisyyden kasvu näkyy nyt bruttokansantuotteen nousussa. Tänä vuonna työllisyyden kasvu on hidastunut selvästi.

Myös pitkään Suomen taloutta kannatellut rakentaminen on sellainen ala, jonka arvioidaan heikentyvän.

Myös Appelqvist on sitä mieltä, että koska talouden isossa kuvassa ei ole positiivisia merkkejä, ei talousennusteita ole syytä muuttaa paremmaksi.

Kuluttajat rakentavat talouskasvua

Saksa vältti täpärästi teknisen taantuman ainakin bruttokansantuotteen pikaennakon perusteella. Toisaalta toisen vuosineljänneksen lukemia laskettiin 0,1 prosenttiyksiköllä.

Appelqvist pitää teknisen taantuman kyttäämistä aika absurdina.

”Sillä ei ole kauheasti merkitystä, onko se lukema 0,1 vai -0,1. Kyllä Saksan tilanne on heikko ja teollisuudessa on laajasti vaikeuksia.”

Pakarinen sanoo, että taloutta kannattelee tällä hetkellä kansalaisten kuluttaminen niin Yhdysvalloissa, Saksassa kuin Suomessakin.

”Tällä hetkellä se tuhannen taalan tai tuhannen euron kysymys on, leviääkö teollisuuden alavire kuluttajiin. Hyvin mahdollista se on.”

Pakarinen arvioi, että talouden kuva ei parane ennen kuin kauppasodassa saadaan jotain konkreettista edistymistä. Se taas vaatisi sitä, että kauppasodan juurisyihin puututtaisiin.

Pakarisen mielestä keskeinen juurisyy on, että Kiinan talous on liian valtiovetoinen.

”Todennäköisesti tämä tilanne on päällä niin pitkään, kunnes presidentinvaalit ovat Yhdysvalloissa ohi. Jos Trump tekisi jotain merkittäviä myönnytyksiä Kiinalle ennen sitä, se voisi vaikeuttaa hänen valintaa. On vaikea nähdä, että kauppasodassa tulisi läpimurtoa seuraavan vuoden aikana.”

Jos seuraavan vuoden aikana tullinokittelu jatkuu tai uusia keinoja, kuten vientikieltoja, otetaan käyttöön, alkaa se näkyä entistä enemmän yhdysvaltalaisen kukkarossa.

”Jos iPhonen hinta alkaa nousta, tilanne realisoituu kuluttajillekin ja he vähentävät ostamista.”