Ensin taloyhtiö meni konkurssiin, nyt kaupunki ei anna sadalle asunnolle käyttölupaa

Lahden keskustassa on uusi asuinkerrostalo, jonka 265 asunnosta noin sata on tyhjillään. Syynä on se, ettei yhtiö ole hankkinut lupamenettelyn edellyttämiä pysäköintipaikkoja. Siksi kaupunki ei tee asuntoihin lopputarkastusta.

Kohteen rakennuttaja on Nuorisosäätiö.

Rakennuslehti kertoi elokuussa 2018 Asunto oy Lahden Aleksanterinkatu 5:n hakemisesta konkurssiin. Yhtiö ei pystynyt maksamaan runsaan 530000 euron suuruista maanvuokrasaatavaa.

Taloyhtiön vaikeudet eivät rajoitu konkurssiin. Lahden kaupungin lupapäällikkö Markku Sivonen kertoo, että taloyhtiöllä ei ole kaavan edellyttämää määrää pysäköintipaikkoja. ”Taloyhtiö ei ole rakennuttanut niin paljon pysäköintipaikkoja kuin kaava edellyttää.”

Taloyhtiön piti lupauksensa mukaan hankkia pysäköintipaikat kaupungin omistamasta Lahden Toriparkista. Pysäköintipaikkoja ei kuitenkaan ole koko rakennusoikeutta vastaavaa määrää.

”Asuntoja on hyväksytty sen verran kuin velvollisuuksia on suoritettu”, Sivonen sanoo.

Pannassa on hänen mukaansa noin 4000 kerrosneliötä.

Kaava edellyttää 168 autopaikan rakentamista. Tontilla on 78 autopaikkaa ja taloyhtiö on hankkinut 49 paikkaa pysäköintitalosta julkisesta paikoituksesta, Toriparkista. 41 autopaikkaa puuttuu edelleen.

Yksi pysäköintipaikka Toriparkista maksaa 25000 euroa. ”Lahden Pysäköinnillä on miljoonan verran saamatonta rahaa.”

Taloyhtiö on yrittänyt Sivosen mukaan lypsää alennusta autopaikkojen hankintahinnasta. Kaupunki ei ole kuitenkaan lähtenyt huutokauppaan mukaan.

Helpotettu pysäköintivaatimus

Lahti edellyyti taloyhtiöltä autopaikan 80 asuinkerrosneliötä kohti. 30 prosenttia paikoista voidaan hankkia julkisesta pysäköintilaitoksesta.

Kaupunki antoi julkisesta pysäköintilaitoksesta hankittaviin parkkipaikkoihin 25 prosentin helpotuksen. Silti yhtiö ei ole pystynyt hankkimaat tarvittavia paikkoja.

Sivosen mukaan pysäköintipaikat puuttuvat kovan rahan asuntoja sisältäviltä asunnoilta talon kahdessa kerroksessa. Asunnot ovat vielä keskeneräisiä.

Taloyhtiö on nyt konkurssipesän hallussa.

Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtaja Jari Laine kertoo, että asunto-osakeyhtiön pysäköintipaikkojen hankkimisen piti kuulua kohteen rakentajan SSR:n (nyt Pallas Rakennus) urakkaan. Velvoite siirtyi kuitenkin ”kummasti” asuntoyhtiölle.

Maksettiinko tontista ylihintaa?

Lahtelaisen asunto-osakeyhtiön konkurssi on osa Nuorisosäätiön epäiltyihin väärinkäytöksiin liittyvää kokonaisuutta.

Asunto-osakeyhtiön haki konkurssiin tonttirahasto (NSF Finland 6 oy), jonka omistamalla tontilla asunto-osakeyhtiö sijaitsee. Rahastoa hallinnoi pohjoismainen kiinteistökehitysyhtiö NREP.

Nuorisosäätiön nykyinen johto on kyseenalaistanut asunto-osakeyhtiön tonttisopimuksen, koska se pitää sitä epäedullisena. Nuorisosäätiön mukaan tontista on maksettu ylihintaa. NREP on kiistänyt ylihinnan.

Tottirahastokuviot ovat Laineen mukaan poliisin tutkinnassa, muuta hän ei pysty kommentoimaan.

Yhtä niukasti hän kommentoi Nuorisosäätiön rikosjuttuja Salpausselän Rakentajia vastaan. ”Ne ovat poliisitutkinnassa, enempää en voi kommentoida.”