NCC rakentaa hyvinvointikeskuksen Akaalle

Akaan sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävän hyvinvointikeskuksen rakentaminen alkaa, kun sopimukset on allekirjoitettu ja rakennuslupa on lainvoimainen. Rakennuslupahakemus on vireillä, ja tavoitteena on saada lainvoimainen lupa joulukuun alussa. Näin rakennustyöt käynnistyvät viimeistään tammikuussa. Hyvinvointikeskus otetaan käyttöön kesällä 2021.

Rakentamisen kokonaiskustannus ilman tilaajan hankintoja on 13,7 miljoonaa euroa. Kokonaishinta sisältää kehitysvaiheen ja rakennuslupavaiheen kustannukset, rakentamiskustannukset projektinjohtourakkana sekä urakoitsijan projektinjohtopalkkion.

Hyvinvointikeskus rakentuu Matinpuiston kentälle lähelle Toijalan rautatieasemaa ja erinomaisia kulkuyhteyksiä.

”Akaa rakentaa tulevaisuuden sote-keskusta, jossa tavoitteena on entistä paremmin huolehtia sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasnäkökulmasta: yhdenvertaisuudesta, saatavuudesta ja vaikuttavuudesta. Laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus yhteensovittaa sote-palveluja ja siten myös hillitsee kustannusten kasvua”, Akaan kaupungin perusturvajohtaja Elina Anttila sanoo tiedotteessa.

NCC Suomi oy:n aluejohtajan Marko Nikanderin mukaan hanketta on viety eteenpäin hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa.

”Suunnittelussa on huomioitu eri hoivatoimintoja palveleva prosessisuunnittelu ja kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut. Rakennuksen käyttö- ja huoltokustannukset on myös huomioitu suunnittelussa. Tavoitteena on minimoida käyttökustannukset rakennuksen elinkaaren aikana”, Nikander kertoo.

Hyvinvointikeskuksen tonttialueella aloitetaan 11. marraskuuta Pirkanmaan Maakuntamuseon edellyttämiä kaivuutöitä. Niiden tarkoituksena on havainnoida ja dokumentoida lähialueella sijaitsevan historiallisen Pätsiniemen kylänpaikkaan mahdollisesti liittyviä muinaisjäännöksiä.