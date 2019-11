Vanhasesta Colliers Finlandin uusi toimitusjohtaja

Hänen vastuulleen kuuluu yhtiön strateginen suunta ja liiketoiminnan kasvu Suomessa.

”Tulemme panostamaan Suomen liiketoiminnan kehittämiseen, ja Vanhanen on oikea henkilö johtamaan tätä kehitystä. Hänellä on taito luoda uusia, parempia ratkaisuja asiakkaiden ja henkilöstön tarpeisiin”, kertoo yhtiön Euroopasta vastaava johtaja Chris McLernon.

Vanhanen on työskennellyt Colliersilla kesäkuusta 2019 alkaen operatiivisena johtajana. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus ict- ja palvelualalta ja hän on toiminut 10 vuotta johtotehtävissä sekä johtoryhmän jäsenenä Tiedossa. Viimeksi hän on toiminut maajohtajana energiapalveluja tuottavassa Advenissa.

Colliers tarjoaa kiinteistöjohtamisen palveluja 12 paikkakunnalla ympäri Suomea. Yrityksen vastuulla on yli 10 miljoonaa neliömetriä liike-, asuin- ja toimitiloja mukaan lukien Helsingin uusi Mall of Tripla.