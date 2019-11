YIT myi ensimmäisen omakehitteisen tuulivoimahankkeen – rakentanut jo yli sata perustusta tuulivoimaloihin

Kaupan kohteena on Peuralinnan tuulivoimahanke Kyyjärven kunnassa. Hanke käsittää yhteensä seitsemän tuulivoimalaa ja mahdollistaa kokonaisteholtaan noin 45 MW:n kapasiteetin. Hanke myydään luvituksellisesti valmiina.

”Peuralinna on Hyötytuulelle hyvä investointikohde. Yhdessä viereisen samankokoisen Alajoen tuulipuistohankkeemme kanssa ne mahdollistavat alueelle tehokkaan rakentamisen ja tuulivoimatuotannon”, sanoo Suomen Hyötytuulen toimitusjohtaja Toni Sulameri YIT:n tiedotteessa.

YIT on rakentanut jo yli sata perustusta tuulivoimaloihin ja toteuttanut muuta infraa, kuten teiden rakennusta, tuulivoimaloiden yhteyteen Suomessa ja Ruotsissa. Kehityksen alla muita tuulivoimahankkeita YIT:llä on noin sadan tuulivoimalan verran.

Tuulivoiman kehittäminen sopii myös YIT:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteisiin, eli oman toiminnan ja YIT:n itse valmistamien omaperusteisten hankkeiden CO2-päästöjen suhteelliseen puolittamiseen 2030 mennessä vuoteen 2019 verrattuna, hiilineutraalien kiinteistöjen tavoitteluun käytön aikana sekä omaperusteisten hankkeiden kohdekohtaisien CO2-tunnuslukujen raportoimiseen vuodesta 2020 alkaen.

”Peuralinnan hanke on YIT:n ensimmäisiä käynnistettyjä tuulivoiman kehityskohteita ja sen myynti on merkittävä askel tuulivoimaliiketoiminnassamme. YIT kehittää ja luvittaa muita tuulivoimapuistojaan saavuttaakseen niissäkin myyntivalmiuden. Luvitus on kuitenkin aikaa vievää toimintaa”, sanoo YIT:n Teollisuus, energia ja vesihuolto -yksikön johtaja Mika Virtanen tiedotteessa.

Suomen Hyötytuuli on tuulivoiman tuotantoyhtiö, jonka osakkaita ovat suuret suomalaiset kaupunkienergiayhtiöt.