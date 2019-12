Capmanin rahasto myi hoivakiinteistöjään

Edelleen sijoitusvaiheessa oleva rahasto on rakentanut ja kehittänyt myydyn kiinteistösalkun vuosien 2017–2019 aikana. Kiinteistöt sijaitsevat Suomessa kasvavilla alueilla, ja niiden vuokrattava yhteispinta-ala on noin 20900 neliömetriä. Kiinteistöt on täyteen vuokrattu pitkillä vuokrasopimuksilla.

“Olemme tyytyväisiä rahaston ensimmäiseen irtautumiseen. Olemme kehittäneet lyhyen aikavälin sisällä useasta modernista hoivakodista koostuvan kiinteistösalkun. Salkun myynti pitkäaikaiselle yhteiskuntakiinteistöihin keskittyvälle omistajalle täyttää rahaston tavoitteet”, Capman Real Estaten partneri ja Suomen maajohtaja Juhani Erke sanoo tiedotteessa.

425 miljoonan euron suuruinen Capman Nordic Real Estate II -rahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisissa kasvukeskuksissa sijaitseviin toimisto-, liike- ja asuinkiinteistöihin sekä valikoivasti muihin kiinteistötyyppeihin vallitsevien megatrendien mukaisesti.