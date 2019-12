Garden keveni monella muutoksella -”Kehittämisprosessi on myös parantanut hankkeen toiminnallisuutta”

Garden-hanke Nordenskiöldinkadun vanhan jäähallin vieressä Helsingissä on käynyt läpi pitkän kehitysvaiheen. Hankkeen koko on pienentynyt merkittävästi sekä maanpäällisessä uudisrakennuksessa että maan alle sijoittuvissa toiminnoissa. Kritiikkiä on tullut hankkeen koosta mutta myös toiminnoista ja sijainnista kansallismaisemassa.